بعد عيد الفطر.. الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

يترقب الشباب موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 الجديدة بعد عيد الفطر المبارك، حيث تستعد وزارة الإسكان لطرح وحدات سكنية جديدة تصل إلى ٥٠ ألف وحدة ضمن سكن لكل المصريين 8، في العديد من المدن ويأتي هذا الطرح لمنخفضي ومتوسطي الدخل.





موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026



وفق ما أعلنت عنه وزارة الإسكان، سيُفتح باب حجز 50 ألف وحدة سكن لكل المصريين 8 فور انتهاء إجازة عيد الفطر، إذ يمكن للراغبين التسجيل إلكترونيا عبر المواقع الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ومنصة مصر العقارية من هنـــــــــا ، دون الحاجة للانتظار أو الذهاب شخصيًا.

تفاصيل وحدات الإسكان الاجتماعي المطروحة

يشمل الطرح الجديد 50 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات مناسبة للأسر الصغيرة والمتوسطة، وهي:

وحدات بمساحة 75 مترا مربعا

وحدات بمساحة 90 مترا مربعا

ويتيح حجز 50 ألف وحدة سكن لكل المصريين 8 الحصول على وحدة جاهزة للسكن مباشرة، مع بنية تحتية متكاملة تشمل مياه، كهرباء، وصرف صحي.

الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026



بحسب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، جاءت الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026، كالتالي:

- أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو العاملين فيها.

- عدم استفادة المتقدم أو أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) من مبادرات الإسكان الاجتماعي السابقة أو الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض من الوزارة.

- الالتزام بحدود صافي الدخل الشهري الذي يقره صندوق الإسكان الاجتماعي لمحدودي و متوسطي الدخل.



خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

1- زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر الرابط الإلكتروني

2- إنشاء حساب خاص على منصة مصر الرقمية ، من خلال الضغط على خيار «إنشاء حساب جديد» أو «تسجيل الدخول» ثم «أنشئ الحساب»، وإدخال البيانات الأساسية.

3- الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالطرح فور الإعلان عنها.

4- سداد مصاريف التسجيل بصورة إلكترونية، من خلال طرق الدفع الإلكتروني المتاحة بمنصة مصر الرقمية، وتبلغ لكل العملاء 350 جنيها، إضافة إلى 350 جنيها مصاريف تسجيل.

5- سداد مقدم جدية الحجز.