دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
إيران تهدد مواطنيها: تصوير مواقع القصف يحولك إلى “جاسوس للعدو”
ضبط سائق وآخر روجا المخدرات بسيارة ميكروباص في القليوبية
ترامب يطالب إيران بـ«استسلام غير مشروط»… لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يقبلها الله من غير المسلم.. صلاة تغفر الذنوب وتجلب الرزق في رمضان
خدمات

50 ألف وحدة لمحدودي الدخل.. احجز شقتك بالإسكان الاجتماعي قبل طرحها في هذا الموعد

خالد يوسف

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح جديد من شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بعد عيد الفطر المبارك، داخل عدد كبير من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نحو 50 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" خلال الربع الأول من العام الجديد 2026، تحديدًا بعد إجازة عبد الفطر المبارك، لمحدودي الدخل.

كما تطرح الوزارة عدد من وحدات محور الإسكان المتوسط، استكمالًا لطروحات الوزارة التي تسعى إلى توفيرها من حين لآخر، لاستفادة أكبر عدد من المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

تفاصيل الطرح الجديد

أوضحت مصادر بالوزارة، أن الطرح الجديد بشأن شقق الإسكان الإجتماعى سيتضمن نحو 50 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، موزعة على المدن الجديدة بمختلف المحافظات، وتهدف هذه الخطوة إلى استيعاب الطلب المتزايد وتوفير سكن ملائم بأسعار مدعومة وفترات سداد ميسرة.

​ومن المتوقع أن يغطي طرح شقق الإسكان الإجتماعى عدد من المدن الجديدة، أبرزها ​القاهرة الكبرى ومنها أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، ومدن أخرى مثل العاشر من رمضان، مدينة السادات، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة.

ومن المقرر طرح كراسات الشروط حول تفاصيل شقق الإسكان الإجتماعى عبر مكاتب البريد المميكنة فور الإعلان الرسمي، على أن يتم رفع المستندات المطلوبة وسداد جدية الحجز إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بعد عيد الفطر

وفقا للمعلن رسميا من قبل وزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، جاءت شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بعد عيد الفطر، كالتالي:

ـ أن يكون مصري الجنسية.

ـ ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

ـ يشترط عدم سبق استفادة المتقدم أو أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) من مبادرات الإسكان الاجتماعي السابقة أو الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض من الوزارة.

ـ الالتزام بحدود صافى الدخل الشهري الذي يقره صندوق الإسكان الاجتماعي.

ـ يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو العاملين فيها.

