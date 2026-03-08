رئيس العبور الجديدة يلتقي بقاطني الإسكان الاجتماعي بمنطقة 2600 فدان لبحث تطوير الخدمات

عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، لقاءً موسعًا مع سكان أراضي الإسكان الاجتماعي بمنطقة 2600 فدان، وذلك بمقر جهاز المدينة، بحضور نواب رئيس الجهاز، والمعاونين، ومديري الإدارات التنفيذية المعنية.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والمستثمرين، والاستماع إلى شكواهم واستفساراتهم والعمل على سرعة الاستجابة لها.



ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص جهاز المدينة على دعم الحوار المباشر مع المواطنين والوقوف على التحديات التي تواجههم على أرض الواقع، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة داخل المناطق السكنية الجديدة.

وخلال اللقاء، استمع رئيس الجهاز إلى عدد من المقترحات والملاحظات التي طرحها السادة السكان، حيث دارت المناقشات حول عدد من الملفات الخدمية المهمة، وفي مقدمتها استكمال خدمات المرافق، لا سيما أعمال الكهرباء وتركيب وصيانة أعمدة الإنارة، إلى جانب سرعة استكمال أعمال رصف الطرق ورفع كفاءتها، وتحسين مستوى النظافة العامة ورفع المخلفات ، وتكثيف أعمال الصيانة الدورية للمرافق، بما يحقق بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات السكان وتواكب معدلات التنمية المتسارعة التي تشهدها المدينة.

وقد رحّب المهندس محمود مراد بكافة المقترحات التي تم طرحها خلال اللقاء، مؤكدًا أن جميع الملاحظات محل دراسة واهتمام من جانب الجهاز، وسيتم التعامل معها وفق خطة عمل واضحة تراعي أولويات التنفيذ واحتياجات السكان، بما يضمن تحقيق أفضل مستوى من الخدمات في أقرب وقت ممكن.

وعقب انتهاء الاجتماع، قام رئيس الجهاز يرافقه نواب رئيس الجهاز والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية بجولة تفقدية داخل منطقة الإسكان الاجتماعي، للوقوف ميدانيًا على المشكلات التي طرحها السكان، ومراجعة أوضاع المرافق والخدمات على أرض الواقع، حيث شدد المهندس محمود مراد على سرعة فحص جميع الشكاوى والملاحظات المقدمة من الأهالي، موجّهًا الإدارات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك المشكلات بشكل عاجل وتلافيها في أقصر وقت ممكن.

وأكد رئيس الجهاز خلال الجولة أن جهاز مدينة العبور الجديدة يضع تلبية احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياته، مشيرًا إلى أن الجهاز لا يدخر جهدًا في متابعة مختلف الملفات الخدمية والعمل على حل المشكلات التي قد تواجه السكان بصورة فورية وفعّالة، بما يعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة داخل المدن الجديدة.