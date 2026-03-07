وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد المشروعات بمدينتي "حدائق أكتوبر" و"٦ أكتوبر"

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والمرافق التي تم وجارٍ تنفيذها بمدينتي "حدائق أكتوبر" و"٦ أكتوبر"، وذلك في إطار رفع كفاءة منظومة المرافق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي، على استمرار جهود تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة نحو إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، مؤكدة ضرورة أن يركز العمل على الارتقاء بجودة الحياة لسكان المدن الجديدة، من خلال تطوير قطاع المرافق والخدمات لضمان تقديم خدمات متميزة ومستدامة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، تابعت وزيرة الإسكان تقريرًا بشأن موقف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية ومشروعات المرافق، حيث أشار التقرير إلى الانتهاء من التشغيل التجريبي لخزان مياه الشرب الخاص بأبراج ڤالي تاورز، بمدينة حدائق أكتوبر، بسعة تخزينية تصل إلى 5000 متر مكعب، ودخوله الخدمة الرسمية لتغذية جميع أبراج "فالي تاورز" وصولاً إلى أعلى الطوابق دون أي معوقات، بما يضمن استقرار المياه وتحقيق جودة الخدمة لسكان المشروع.

كما أشار التقرير إلى تقدم أعمال تنفيذ المعهدين الأزهريين بمدينة حدائق أكتوبر، لتلبية احتياجات السكان التعليمية، ويقع المعهدين في موقعين استراتيجيين داخل المدينة، حيث إن المعهد الأول على مساحة 10,000 متر² بمنطقة خدمات مشروع 645 عمارة شرق ابني بيتك السادسة، والمعهد الثاني على مساحة 8,200 متر² بمنطقة خدمات ابني بيتك الخامسة والسابعة.

وعلى صعيد متواصل، فقد تطرق التقرير لعدد من المشروعات بمدينة 6 أكتوبر، موضحًا بدء التشغيل الفعلي للسلالم الكهربائية بكباري عبور المشاة الواقعة على طريق الواحات، أمام منطقة سوق الجملة ومنطقة الفردوس، وذلك في إطار رفع كفاءة الخدمات وتسهيل حركة عبور المواطنين، مع التركيز على توفير وسائل آمنة ومريحة لكبار السن وذوي الهمم، فضلًا عن استمرار المتابعة الدورية لأعمال الصيانة لها، لضمان استمرارية الخدمة وكفاءتها على المدى الطويل، حيث أن تشغيل السلالم الكهربائية يشكل جزءًا من رؤية شاملة لتحديث البنية التحتية للمدينة والمحاور الرئيسية بما يتماشى مع المعايير الحضارية ويعكس صورة متقدمة للمدينة.

كما أوضح التقرير مستجدات الأعمال الجارية بطريق سوق الجملة، حيث أنه يتم تنفيذ تحويلات لعدد من المرافق الحيوية التابعة لـ "مدينة الإنتاج الإعلامي"، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع أثناء تنفيذ الأعمال، لافتاً إلى أن الأعمال المنفذة بالموقع تشمل حزمة متكاملة من مشروعات البنية التحتية، تتضمن تحويل مسارات بعض المرافق القائمة، وتنفيذ خطوط مرافق جديدة، وإنشاء شبكات الصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ شبكات صرف مياه الأمطار، وأعمال شبكات الري.

كما تضمن التقرير الإشارة إلى بدء تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة وتطوير الطريق الأوسطي بنطاق مدينة ٦ أكتوبر، بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية وتوفير أعلى معايير الأمان لمستخدمي الطريق، بجانب البدء في تنفيذ صيانة شاملة وتطوير كوبري العبور (جهينة سابقًا)، أحد أهم المحاور المرورية الحيوية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك ضمن خطة رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية وتحقيق السيولة المرورية وخدمة المواطنين على الوجه الأمثل.