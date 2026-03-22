قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف: ندين كل أشكال العدوان الإيراني على الدول العربية الشقيقة في الخليج
بعد عيد الفطر.. الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026
ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام أوتوهو بالكونفيدرالية
حافلة الزمالك تصل إلى ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة أوتوهو
اللجنة المصرية تنجح في إدخال البهجة بالعيد وتواصل دعمها الإنساني للأهالي في غزة
إيران تحذر ترامب: إغلاق مضيق هرمز ودمار الشركات الأمريكية حال استهداف الطاقة
بورسعيد تتزين في ثالث أيام العيد.. إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات
بتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر تقود اتصالات دولية مكثفة لخفض التصعيد ومنع اتساع الحرب بالمنطقة
تعرف علي القيمة التسويقية للزمالك واوتوهو الكونغولي
مصدر أمنى: إنهاء خدمة فرد شرطة تحصل على مبلغ مالى من شخص أجنبى بجنوب سيناء
بعد العيد…وزارة البترول تضع ضوابط العمل عن بعد
الناتو يصعد لهجته ضد إيران .. تحذيرات من تهديد عالمي وتحرك دولي لتأمين مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

بعد عيد الفطر.. الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

يترقب الشباب موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 الجديدة بعد عيد الفطر المبارك ، حيث تستعد وزارة الإسكان لطرح وحدات سكنية جديدة تصل إلى ٥٠ الف وحدة ضمن سكن لكل المصريين 8 ، في العديد من المدن وياتي هذا الطرح لمنخفضي ومتوسطي الدخل.


موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026


وفق ما أعلنت عنه وزارة الإسكان ، سيُفتح باب حجز 50 ألف وحدة سكن لكل المصريين 8 فورانتهاء إجازة عيد الفطر، إذ يمكن للراغبين التسجيل إلكترونيا عبر المواقع الرسمية لصندوقالإسكان الاجتماعي ومنصة مصر العقارية من هنـــــــــا، دون الحاجة للانتظار أو الذهابشخصيًا.

تفاصيل وحدات الإسكان الاجتماعي المطروحة

يشمل الطرح الجديد 50 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات مناسبة للأسر الصغيرةوالمتوسطة، وهي:

  • وحدات بمساحة 75 مترا مربعا
  • وحدات بمساحة 90 مترا مربعا

ويتيح حجز 50 ألف وحدة سكن لكل المصريين 8 الحصول على وحدة جاهزة للسكن مباشرة،مع بنية تحتية متكاملة تشمل مياه، كهرباء، وصرف صحي.

الفئات المسموح لهاحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026


بحسب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، جاءت الفئات المسموح لها حجزشقق الإسكان الاجتماعي 2026، كالتالي:

- أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو العاملين فيها.

- عدم استفادة المتقدم أو أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) من مبادرات الإسكانالاجتماعي السابقة أو الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض من الوزارة.

- الالتزام بحدود صافي الدخل الشهري الذي يقره صندوق الإسكان الاجتماعي لمحدودي و متوسطي  الدخل.
 

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

1- زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر الرابط الإلكتروني

2- إنشاء حساب خاص على منصة مصر الرقمية، من خلال الضغط على خيار «إنشاء حسابجديد» أو «تسجيل الدخول» ثم «أنشئ الحساب»، وإدخال البيانات الأساسية.

3- الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالطرح فور الإعلان عنها.

4- سداد مصاريف التسجيل بصورة إلكترونية، من خلال طرق الدفع الإلكتروني المتاحة بمنصةمصر الرقمية، وتبلغ لكل العملاء 350 جنيها، إضافة إلى 350 جنيها مصاريف تسجيل.

5- سداد مقدم جدية الحجز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

مشغولات ذهبية

610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر

ثلاثي الاهلي

«الدردير» يوجّه رسالة نارية لثلاثي الأهلي القادم من الزمالك بعد الخسارة القاسية

الأرصاد الجوية

الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 ..هل تقرر تغييره؟| التعليم تحسم الجدل

أرشيفية

بقاتلة الصهاينة.. الجيش الإيراني يعلن عن هجوم ناجح على مطار بن جوريون الإسرائيلي

رضا عبد العال

«لعيبة وشها نحس ولازم تمشي» .. رد فعل غير متوقع من رضا عبدالعال بعد خسارة الأهلي

اسعار الذهب اليوم

هبوط 140جنيها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

صحة الشرقية

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم خلال عطلة عيد الفطر المبارك

ازالة تعدي

خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

بالصور

في 20 دقيقة.. طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم خلال عطلة عيد الفطر المبارك

بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

فيديو

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد