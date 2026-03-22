الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

بعد إجازة عيد الفطر.. شروط وخطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعى

أحمد أيمن

تستعد وزارة الإسكان والمرافق في مصر لطرح مرحلة جديدة من وحدات الإسكان الاجتماعي عقب انتهاء عطلة عيد الفطر 2026، ضمن جهود الدولة المستمرة لتوفير سكن مناسب للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، في إطار مبادرة «سكن لكل المصريين». 

ويأتي هذا الطرح الجديد استجابة للطلب المتزايد على الوحدات السكنية، حيث يتضمن نحو 50 ألف وحدة كاملة التشطيب، جاهزة للتسليم الفوري، بمساحات متنوعة تناسب احتياجات الأسر المختلفة، أبرزها 75 و90 مترًا مربعًا، مع توافر جميع المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي.

شروط التقدم لشقق الإسكان الاجتماعى 

حددت الجهات المختصة، مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين، في مقدمتها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، إلى جانب ضرورة أن يكون من سكان المحافظة التي يطرح بها المشروع أو يعمل بها. 

كما يشترط عدم حصول المتقدم أو أسرته من قبل على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان السابقة. 

ومن بين الشروط المهمة أيضًا الالتزام بحدود الدخل التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات المستهدفة، سواء من محدودي أو متوسطي الدخل.

ويشمل الطرح عددًا من المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، ما يمنح المواطنين خيارات متعددة للسكن، حيث تغطي الوحدات مناطق في القاهرة الكبرى مثل أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعبور الجديدة.

إلى جانب مدن في الوجه البحري مثل العاشر من رمضان والسادات، وكذلك مدن في الوجه القبلي مثل سوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعى 

أما عن خطوات التقديم، فتبدأ بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، وإنشاء حساب عبر منصة «مصر الرقمية»، ثم الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالإعلان. 

بعد ذلك، يقوم المتقدم بسداد رسوم التسجيل ومصاريف الحجز إلكترونيًا، بالإضافة إلى دفع مقدم جدية الحجز وفقًا لما هو محدد في الطرح. 

ويعكس هذا الطرح استمرار الدولة في تنفيذ خططها لتوفير سكن ملائم بأسعار مدعومة، مع تسهيل إجراءات الحجز والتقديم إلكترونيًا، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على وحدات سكنية مناسبة وتحسين مستوى المعيشة في مختلف المحافظات.

