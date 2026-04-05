الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال أيام.. وهذه هي الشروط

حجز شقق الاسكان الاجتماعي2026
حجز شقق الاسكان الاجتماعي2026
رشا عوني

يترقب الشباب موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان، حيث سيتم طرح شقق سكن لكل المصريين8 خلال العام الجاري لمنخفضي ومتوسي الدخل، وهو الإعلان المرتقب منذ فترة وينتظره ألاف الشباب المستعدين لـ حجز شقق الإسكان2026.

موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026

من المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن طرح شقق الإسكان لمنخفضي ومتوسي الدخل في سكن لكل المصريين8، قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري 2026.

أعلنت الحكومة طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 بعد عيد الفطر مباشرة، وبذلك تستعد الحكومة للإعلان رسمياً وبدء الحجز خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، قبل انتهاء نصف العام الجاري.

 

موعد التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

من المقرر أن يتم فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر الموقع الرسمي لـصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى منصة “مصر العقارية”. ويُمكن للراغبين في التقديم متابعة الإعلان الرسمي للحصول على موعد دقيق لبدء التسجيل.

تفاصيل وحدات الإسكان الاجتماعي المطروحة

يشمل الطرح الجديد 50 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات مناسبة للأسر الصغيرة والمتوسطة، وهي:

  • وحدات بمساحة 75 مترا مربعا
  • وحدات بمساحة 90 مترا مربعا

ويتيح حجز 50 ألف وحدة سكن لكل المصريين 8 الحصول على وحدة جاهزة للسكن مباشرة، مع بنية تحتية متكاملة تشمل مياه، كهرباء، وصرف صحي.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

1- زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر الرابط الإلكتروني

2- إنشاء حساب خاص على منصة مصر الرقمية، من خلال الضغط على خيار «إنشاء حساب جديد» أو «تسجيل الدخول» ثم «أنشئ الحساب»، وإدخال البيانات الأساسية.

3- الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالطرح فور الإعلان عنها.

4- سداد مصاريف التسجيل بصورة إلكترونية، من خلال طرق الدفع الإلكتروني المتاحة بمنصة مصر الرقمية، وتبلغ لكل العملاء 350 جنيها، إضافة إلى 350 جنيها مصاريف تسجيل.

5- سداد مقدم جدية الحجز

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

حدّد صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الشروط الأساسية لقبول الطلبات، ومنها:
• أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
• ألا يقل العمر عن 21 عامًا.
• الإقامة أو العمل في نفس المحافظة محل التقديم.
• عدم الحصول سابقًا على وحدة سكنية أو قطعة أرض مدعومة.
• عدم الاستفادة من أي مشروع إسكان اجتماعي سابق.
• الالتزام بحدود الدخل المحددة حسب الإعلان الرسمي للطرح.

