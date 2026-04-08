الشروط وخطوات التقديم.. الموعد الرسمي لفتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026، حيث تستعد وزارظة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لفتح باب الحجز لمرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي خلال عام 2026، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

من المقرر أن يبدأ موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتم فتح باب التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب إتاحة التقديم من خلال منصة مصر العقارية.

ويستهدف الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، فئة محدودي الدخل بشكل أساسي، إلى جانب إتاحة بعض الوحدات لمتوسطي الدخل وفق شروط محددة.

عدد الوحدات السكنية في الطرح الجديد

يشمل الطرح الجديد نحو 31 ألف و680 وحدة سكنية داخل المدن الجديدة، بالإضافة إلى 4336 وحدة في عدد من المحافظات.

كما يتضمن المشروع وحدات ضمن مبادرة “الإسكان الأخضر” التي تعتمد على معايير الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب وحدات ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي التقليدي.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026

تختلف أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026 وفقًا لموقع الوحدة ومساحتها ونوع المشروع (إسكان اجتماعي تقليدي أو إسكان أخضر)، إلا أنها تظل ضمن فئة الأسعار المدعومة التي تراعي محدودي ومتوسطي الدخل.

ويتراوح سعر هذه الوحدات ما بين 200 ألف جنيه و350 ألف جنيه، بينما يتراوح مقدم الحجز من 25 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، مع قسط شهري يبدأ من 750 جنيهًا ويصل إلى 1300 جنيه لمدة 20 سنة.

ويأتي هذا الطرح الجديد في إطار خطة الدولة للتوسع في توفير سكن مناسب بأسعار مدعومة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

خطوات تقديم شقق الإسكان الاجتماعي

فيما يخص خطوات تقديم شقق الإسكان الاجتماعي، فإنه سيتم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026 إلكترونيًا بالكامل من خلال الموقع الرسمي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم المتقدم بإنشاء حساب شخصي، ثم ملء استمارة الحجز، واختيار الوحدة المناسبة.

وتشمل خطوات التقديم 

ـ إنشاء حساب إلكتروني على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

ـ إدخال البيانات الشخصية بشكل صحيح.

ـ استكمال استمارة الحجز الإلكترونية.

ـ سداد مقدم الحجز باستخدام وسائل الدفع المتاحة.

ـ رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF، وتشمل بطاقة الرقم القومي وشهادات إثبات الدخل.

ـ تقديم إيصالات السداد الخاصة بمقدم الحجز والمصاريف الإدارية عبر مكاتب البريد.

ـ متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى إعلان النتيجة النهائية.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الشروط الأساسية، أبرزها:

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ـ ألا يقل عمره عن 21 عامًا.

ـ أن يكون من المقيمين أو العاملين في نفس المحافظة محل الحجز.

ـ عدم الحصول سابقًا على وحدة سكنية أو أرض مدعومة من الدولة.

ـ عدم الاستفادة من أي مشروعات إسكان اجتماعي سابقة.

ـ الالتزام بحدود الدخل التي سيتم الإعلان عنها رسميًا ضمن تفاصيل الطرح.

