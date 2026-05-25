تشغيل قطارات إضافية لتخفيف الزحام.. خطة السكة الحديد لمواجهة زحام العيد

أكد الكاتب الصحفي كريم روماني، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدأت استعداداتها مبكرًا لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، من خلال تشغيل عدد من القطارات الإضافية لتخفيف الضغط والزحام، خاصة على خطوط الوجه القبلي التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال فترة العيد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الهيئة دفعت بقطارات إضافية متنوعة تشمل قطارات تالجو والمكيفة وقطارات الدرجة الثالثة المكيفة على خط القاهرة – أسوان، إلى جانب تشغيل رحلات إضافية على خط القاهرة – المنصورة والعكس.

وأشار إلى أن تشغيل القطارات الإضافية بدأ اعتبارًا من يوم 21 مايو الجاري، ويستمر حتى 7 يونيو المقبل، مؤكدًا أن الهيئة تتابع معدلات الإقبال بشكل مستمر، وتعمل على زيادة عدد الرحلات وفق احتياجات الركاب.