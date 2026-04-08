الانتهاء من تطوير محولات محطة كهرباء أسوان الثانية

نجحت فرق العمل بشركة المحطات المائية برئاسة المهندس هشام كمال في الانتهاء من أعمال تطوير محولات محطة كهرباء أسوان الثانية، ورفع كفاءتها في خطوة مهمة تدعم خطة تحديث مكونات منظومة التوليد بالشركة .

و شملت أعمال التطوير تنفيذ برامج صيانة شاملة للمحولات واستبدال الأجزاء المتهالكة وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة للتأكد من جاهزية المحولات للعمل بكامل طاقتها بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفواقد ورفع مستوى الاستقرار للشبكة الموحدة .

وأكدت الشركة المنفذة " سيمنز " ان أعمال التطوير تمت وفق أعلى معايير الجودة والسلامة وبالتنسيق الكامل بين فرق التشغيل والصيانة بالشركة لضمان سرعة التنفيذ دون التأثير على استمرارية التغذية الكهربائية .

وقد تم تنفيذ أعمال التطوير بالتعاون مع شركة سيمنز، بمشاركة فعالة من رجال المحطات المائية وأبطال الصيانة بقطاع توليد كهرباء خزان أسوان (1 & 2)، حيث قاموا بأعمال فك المحول القديم كاملا . كما ساهموا في مراحل التنفيذ المختلفة في صورة تعكس الخبرات الفنية المتميزة والكفاءة العالية للعاملين بالشركة

والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فك وتطوير هذا المحول منذ إنشاء المحطة عام 1982، وهو ما يُعد إنجازًا فنيًا مهمًا يعكس الجهود المبذولة لرفع كفاءة المحطة وتعزيز التغذية الكهربائية ومواكبة خطط الدولة لتطوير قطاع الكهرباء وتحسين جودة الخدمة المقدمة .

وفي ختام الأعمال وجّه المهندس هشام كمال- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الشكر والتقدير لجميع العاملين الذين شاركوا في تنفيذ هذا الإنجاز الكبير مؤكدًا أن ما تحقق يعكس روح الفريق الواحد والإخلاص في العمل ويجسد الكفاءة الفنية المتميزة لرجال المحطات المائية وقطاع الصيانة .. كما أشاد سيادته بالجهود المبذولة والتنسيق المثمر بين جميع الفرق المشاركة والتي أسهمت في تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة وفي زمن قياسي مؤكدًا أن هذه النجاحات تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل والعطاء واستكمال مسيرة تطوير المحطات ورفع كفاءتها بما يدعم استقرار الشبكة الكهربائية .