قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرين: نرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران وندعو لحل دائم للملف النووي
نائب الرئيس الأمريكي يُحذّر طهران: فتح مضيق هرمز شرط أساسي لاستمرار الهدنة وإلا عودة الحرب
برلماني يحذّر الحكومة: عدم وجود خطة تنفيذية لاستقطاب استثمارات تشغيلية يُهدّد النمو الاقتصادي
باريس سان جيرمان يتقدم على ليفربول بهدف في الشوط الأول
خبير اقتصادي: التعافي من 38 يوم حرب سيتطلب وقتا
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا
"بين وجع ليلى علوي وصرخة هيفاء وإليسا".. نجمات الفن يواجهن صمت العالم: "لبنان يضيع”
أبو الغيط يؤكد للرئيس اللبناني التضامن الكامل مع الشعب والدولة
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: مصر تمتلك خبرة واسعة في التوسط بين الأطراف المتنازعة
رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: القيم هي أساس بقاء الحضارات
سيناريوهات مرعبة ين الحرب والهدنة.. الساعات القادمة ستحسم مصير المنطقة| تفاصيل
سفارة إيرانية لـ ترامب: إذا لم يكن لديك طوق للكـ لب المسعور "إسرائيل" هل نشتري لك واحدا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الانتهاء من تطوير محولات محطة كهرباء أسوان الثانية

وفاء نور الدين

نجحت فرق العمل بشركة المحطات المائية برئاسة المهندس هشام كمال في الانتهاء من أعمال تطوير محولات محطة كهرباء أسوان الثانية، ورفع كفاءتها في خطوة مهمة تدعم خطة تحديث مكونات منظومة التوليد بالشركة .

و شملت أعمال التطوير تنفيذ برامج صيانة شاملة للمحولات واستبدال الأجزاء المتهالكة وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة للتأكد من جاهزية المحولات للعمل بكامل طاقتها بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفواقد ورفع مستوى الاستقرار للشبكة الموحدة .

وأكدت الشركة المنفذة " سيمنز " ان أعمال التطوير تمت وفق أعلى معايير الجودة والسلامة وبالتنسيق الكامل بين فرق التشغيل والصيانة بالشركة لضمان سرعة التنفيذ دون التأثير على استمرارية التغذية الكهربائية .

وقد تم تنفيذ أعمال التطوير بالتعاون مع شركة سيمنز، بمشاركة فعالة من رجال المحطات المائية وأبطال الصيانة بقطاع توليد كهرباء خزان أسوان (1 & 2)، حيث قاموا بأعمال فك المحول القديم كاملا . كما ساهموا في مراحل التنفيذ المختلفة في صورة تعكس الخبرات الفنية المتميزة والكفاءة العالية للعاملين بالشركة 

والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فك وتطوير هذا المحول منذ إنشاء المحطة عام 1982، وهو ما يُعد إنجازًا فنيًا مهمًا يعكس الجهود المبذولة لرفع كفاءة المحطة وتعزيز التغذية الكهربائية ومواكبة خطط الدولة لتطوير قطاع الكهرباء وتحسين جودة الخدمة المقدمة .

وفي ختام الأعمال وجّه  المهندس هشام كمال- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب،  الشكر والتقدير لجميع العاملين الذين شاركوا في تنفيذ هذا الإنجاز الكبير مؤكدًا أن ما تحقق يعكس روح الفريق الواحد والإخلاص في العمل ويجسد الكفاءة الفنية المتميزة لرجال المحطات المائية وقطاع الصيانة .. كما أشاد سيادته بالجهود المبذولة والتنسيق المثمر بين جميع الفرق المشاركة والتي أسهمت في تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة وفي زمن قياسي مؤكدًا أن هذه النجاحات تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل والعطاء واستكمال مسيرة تطوير المحطات ورفع كفاءتها بما يدعم استقرار الشبكة الكهربائية .

محطة اسوان شركة المحطات المائية محطة اسوان الثانية الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

وزير التربية والتعليم

حقيقة منح طلاب المدارس اجازة غداً الخميس بمناسبة خميس العهد ..توضيح عاجل

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

عداد الكهرباء

شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

الأرصاد الجوية

أحذروا من تخفيف الملابس.. الأرصاد تعلن موعد بداية الصيف

ترشيحاتنا

د. عمرو الورداني

«دينية النواب»: القيم ليست شعارات بل نظام يحكم الحياة

مكافأة نهاية الخدمة

هل مكافأة نهاية الخدمة تدخل ضمن التركة؟.. أمين الفتوى يجيب

جانب من القافلة الدعوية

أمين مجمع البحوث يشهد انطلاق قافلةً دعويَّةً وتوعويَّةً إلى شلاتين ومدن البحر الأحمر

بالصور

شاهد| كرنفال السيارات الكلاسيكية يزين شوارع القاهرة.. لهذا السبب!

كارنفال السيارات الكلاسيكية
كارنفال السيارات الكلاسيكية
كارنفال السيارات الكلاسيكية

طريقة عمل كيك الأناناس المقلوب

طريقة عمل كيك الاناناس المقلوب
طريقة عمل كيك الاناناس المقلوب
طريقة عمل كيك الاناناس المقلوب

"بين وجع ليلى علوي وصرخة هيفاء وإليسا".. نجمات الفن يواجهن صمت العالم: "لبنان يضيع”

ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا
ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا
ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟

فيديو

كارنفال السيارات الكلاسيكية

شاهد| كرنفال السيارات الكلاسيكية يزين شوارع القاهرة.. لهذا السبب!

انتحار شاب

شهود عيان يُفجّرون مفاجأة عن حادث انتحــ..ـار المظلات: السائق شنــ.ـق نفسه ليلة أمس.. والظلام حال دون رؤيته

جنات

بكلمات رومانسية.. جنات تعود لجمهورها بـ "أنت صح" في احتفالات الربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

المزيد