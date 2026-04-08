شاهد| كرنفال السيارات الكلاسيكية يزين شوارع القاهرة.. لهذا السبب!

تحولت شوارع منطقة وسط البلد الجمعة الماضية، إلى متحف مفتوح على وقع انطلاق فعاليات الموكب السنوي للسيارات الكلاسيكية لعام 2026، الذي نظمه نادي السيارات والرحلات المصري ATCE، في مشهد احتفالي استثنائي جمع بين عبق الماضي وروح الحاضر، بمشاركة لافتة من مُلّاك السيارات التاريخية وعشاق هذا التراث الفريد.

انطلقت الفعاليات من أمام مقر النادي بشارع قصر النيل، حيث اصطفت عشرات السيارات الكلاسيكية في لوحة بصرية مبهرة أعادت إحياء ملامح عصور مختلفة من تاريخ صناعة السيارات، وسط تفاعل كبير من الحضور والمارة الذين حرصوا على توثيق هذا الحدث النادر.

شهدت الفعالية مشاركة أكثر من 60 سيارة تاريخية تمثل أبرز العلامات العالمية، من بينها نماذج نادرة تعود إلى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، إلى جانب سيارات تحمل قيمة تاريخية خاصة، ما أضفى على الحدث طابعًا فريدًا يعكس ثراء هذا القطاع.

تضمنت الفعاليات مسيرة استعراضية جابت عددًا من الشوارع الحيوية في القاهرة، انطلاقًا من مقر النادي وصولًا إلى دار الأوبرا المصرية، قبل العودة مجددًا إلى نقطة البداية، في عرض بصري أنيق مزج بين سحر التصميمات الكلاسيكية والحضور الجماهيري الكبير.

يأتي تنظيم الموكب في إطار عضوية النادي بالاتحاد الدولي للسيارات الكلاسيكية FIVA، بما يعكس التزامه بالحفاظ على هذا الإرث العالمي، وإتاحة منصة تجمع هواة السيارات النادرة لتبادل الخبرات واستعراض مقتنياتهم.

أكد المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة النادي، أن الموكب يمثل محطة مهمة في جهود الحفاظ على التراث، لا سيما مع تزامنه هذا العام مع مرور 102 عام على تأسيس النادي، و60 عامًا على إنشاء الاتحاد الدولي للسيارات الكلاسيكية، مشيرًا إلى سعي النادي لإحياء "رالي الفراعنة" واستعادة مكانة مصر الريادية في رياضة السيارات.

من جانبه، أوضح منير الزاهد، عضو مجلس الإدارة ورئيس غرفة السيارات الكلاسيكية، أن الموكب شهد مشاركة واسعة من الهواة، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على عرض السيارات، بل يمتد إلى نشر ثقافة اقتناء وصيانة السيارات الكلاسيكية داخل المجتمع المصري، مع الحرص على تنظيم هذه الفعاليات بشكل دوري.

و أشار وائل عبدالجليل، نائب مدير عام النادي ومدير النشاط الرياضي، إلى البعد المجتمعي للاحتفالية، حيث تتزامن مع أول جمعة من أبريل ويوم اليتيم، في إطار حرص النادي على دعم المشاركة المجتمعية، مؤكدًا استمرار تطوير الأنشطة الرياضية والتراثية بما يعزز من مكانة النادي ودوره التاريخي.

يعد موكب السيارات الكلاسيكية السنوي أحد أبرز الفعاليات السنوية التي تجسد اهتمام نادي السيارات والرحلات المصري بالحفاظ على التراث المرتبط بعالم السيارات، إلى جانب دوره في دعم السياحة الثقافية والترفيهية، وتقديم صورة حضارية تعكس عمق التاريخ المصري في هذا المجال.

