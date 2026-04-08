أوبوo تكشف عن Oppo A6k الجديد.. تعرف على كل المزايا والمواصفات

أطلقت شركة أوبو Oppo، هاتفها الجديد Oppo A6k في الصين كأحدث إضافة ضمن سلسلة A6 المتنامية.

يجمع هاتف أوبو الجديد Oppo A6k، بين الأداء القوي والبطارية الضخمة، ودعم شبكات 5G، ليكون خيارا قويا لعشاق الأجهزة الكبيرة والمتطورة ضمن سلسلة A6 منخفضة التكلفة.

مواصفات هاتف Oppo A6k

يعمل هاتف Oppo A6k 5G بواجهة المستخدم ColorOS 15.0 ويدعم شريحتي اتصال، مع شاشة بجودة عرض HD+ بقياس 6.75 بوصة وبدقة 720×1570 بكسل، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز ومعدل لمس يصل إلى 240 هرتز، مع سطوع يصل إلى 1125 شمعة.

وييتم تشغيل هاتف Oppo A6k 5G، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 6300، مصحوبا بذاكرة رام LPDDR4X تصل إلى 12 جيجابايت، وتخزين UFS 2.2 حتى 512 جيجابايت.

يتمتع هاتف Oppo A6k 5G، بكاميرا خلفية مزدوجة، تضم مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل مع التركيز التلقائي، ومستشعر أحادي اللون 2 ميجابكسل، يدعم تكبير رقمي حتى 10x. كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي والمكالمات الفيديوية.

يدعم هاتف Oppo A6k 5G، الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، Wi-Fi 5، Bluetooth 5.4، وأنظمة تحديد المواقع BeiDou وGPS وGLONASS وGalileo وQZSS، ويحتوي على منفذ USB Type-C.

كما يأتي الهاتف مزودا بمستشعر بصمة جانبي وتقنية التعرف على الوجه، مع حساسات للضوء المحيط والبوصلة الإلكترونية والتسارع والقرب، وتصنيف IP69 + IP68 + IP66 لمقاومة الغبار والماء.

يحتوي Oppo A6k على بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة 45 وات، ويأتي بأبعاد 166.61×78.51×8.61 ملم ويزن 216 جرامًا.

يتوافر الهاتف بثلاثة ألوان مختلفة ويباع في الصين بسعر يبدأ من 292 دولار للنسخة بسعة 8 + 256 جيجابايت تخزين، أما النسخ الأكبر بسعة 8 + 512 جيجابايت و12 + 256 جيجابايت فتبلغ أسعارها 321 و 350 دولار على التوالي.