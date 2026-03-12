موعد عالمي لإطلاق Find N6.. تصميم مبتكر ومزايا خفية تكشفها أوبو لأول مرة

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن موعد إطلاق هاتفها القابل للطي الجديد Oppo Find N6، والذي من المقرر طرحه في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس، وذلك عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن مقطعا قصيرا يكشف أهم تفاصيل الجهاز.

كما قدمت أوبو لمحة أولى عن التصميم وألوان الهاتف القادمة، مع الإشارة إلى وجود تجاعيد أقل على الشاشة الداخلية مقارنة بالإصدارات السابقة.

تصميم وألوان Oppo Find N6

أكدت الشركة عبر موقعها الرسمي أن الهاتف سيطلق في الصين بتاريخ 17 مارس، مع توصيف هذا الحدث بأنه إطلاق عالمي. وكشف مقطع الفيديو التشويقي على منصة “إكس” أن الهاتف يأتي بتصميم كتابي مشابه لهاتف Find N5 الذي أطلق العام الماضي.

وسيكون Oppo Find N6 متاحا بثلاثة ألوان تشمل الذهبي البرتقالي والتيتانيوم الأصلي والأسود العميق.

كما سيأتي بثلاثة خيارات تخزين تشمل سعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين، و16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت تخزين، و16 جيجابايت رام + 1 تيرابايت تخزين.

هاتف Find N5

الكاميرا والمزايا الرئيسية

يظهر الفيديو التشويقي أن الهاتف سيضم وحدة كاميرا دائرية مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بالتعاون مع Hasselblad، بينما تبقى تفاصيل بقية إعدادات الكاميرا سرية حتى الآن، كما أظهر الفيديو الهاتف عند فتحه، مع وجود تجعيدة بسيطة على الشاشة الداخلية.

وأكدت الشركة أيضا أن الهاتف سيدعم قلما ذكيا مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى كاميرا 200 ميجابكسل عالية الأداء.

التوافر المتوقع

حتى الآن، لم يتضح ما إذا كان Oppo Find N6 سيطلق في جميع الأسواق العالمية بنفس التوقيت، وتجدر الإشارة إلى أن العلامة التجارية التابعة لـ أوبو “OnePlus”، أطلقت نسخة معاد تسميتها من Oppo Find N3 باسم OnePlus Open في 2023، وقد نتوقع استراتيجية مشابهة لإطلاق Find N6 في الأسواق العالمية خلال الأشهر القادمة.