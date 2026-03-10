بأقوى معالج وحجم شاشة أكبر ..أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

تعمل شركة أوبو على ثلاثة هواتف ذكية وهم Find X10: Find X10 وFind X10 Pro وFind X10 Pro Max. وقد كشف تسريب جديد عن أحجام شاشات هذه الأجهزة

بحسب معلومات نشرها موقع Digital Chat Station ، قد يأتي هاتف Oppo Find X10 بشاشة متوسطة الحجم 6.59 بوصة بدقة 1.5K. في المقابل، يُقال إن هاتف Find X10 Pro سيأتي بشاشة أكبر قليلاً 6.78 بوصة، وبدقة 1.5K أيضاً.

أما بالنسبة لهاتف Oppo Find X10 Pro Max، فيشير المُسرّب إلى أن تصميم شاشة هذا الطراز "الضخم" لم يُحسم بعد داخلياً. وقد تكون شركة Oppo تدرس خيارات متعددة قبل اعتماد التصميم النهائي ومن بين الاحتمالات المطروحة، استخدام نفس الشاشة المتطورة التي تستخدمها Oppo حالياً في هاتف Find X9 Ultra.

مواصفات هواتف أوبو

على الجانب الآخر قد تعمل الهواتف الثلاثة قد تعمل بمعالج MediaTek Dimensity 9600 القادم من MediaTek. ومع ذلك، يتعارض هذا مع تقرير سابق من نفس المُسرِّب

يشير هذا إلى أن هاتف Find X10 الأساسي قد يستخدم معالج MediaTek Dimensity 9500 ، بينما سيحتوي هاتفا Find X10 Pro و Pro Max على معالج Dimensity 9600. وكما هو الحال مع معظم التسريبات المبكرة، من الأفضل التعامل مع هذه التفاصيل بحذر.

أوبو فايند إكس 9 برو



علاوة على ذلك، يشير المُسرّب في التعليقات إلى صعوبة ترقية هواتف الشركة الرائدة القادمة إلى ذاكرة LPDDR6 وذاكرة تخزين UFS 5.0، وذلك لأن سعر هذه التركيبة "يُقارب سعر شريحة إلكترونية". في المقابل، تتضمن سلسلة Find X9 ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X وذاكرة تخزين UFS 4.1.

إلى جانب ذلك، كشفت بعض التسريبات السابقة عن مواصفات أخرى لهذه الهواتف. على سبيل المثال، يُشاع أن هاتف Oppo Find X10 Pro Max سيأتي بثلاث كاميرات خلفية بدقة 200 ميجابكسل.