الأوقاف: تخصيص 6626 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى الجمهورية
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 22 رمضان بالسعودية
قائد قوات بحرية الحرس الثوري الإيراني: لا يحق لأي سفينة مرتبطة بالمعتدين المرور عبر مضيق هرمز
مؤسسة "أبو العينين" تستضيف بطلات التعافي من السرطان في حفل إفطار بحضور نبيلة مكرم
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية اللبنانية
لتعزيز الدعم الاجتماعي| صرف منحة رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2026.. وخبير يعلق
دعاء ليلة القدر 21 رمضان.. أفضل الأدعية المستجابة في أول الليالي الوترية
وزير الخارجية الألماني: الحرب على إيران لا يجب أن تغطي الكارثة الإنسانية في غزة
ضياء رشوان: حسابات غير مصرية تقف وراء حملات الإساءة لدول الخليج على مواقع التواصل
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بأقوى معالج وحجم شاشة أكبر ..أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

لمياء الياسين

 تعمل شركة أوبو على ثلاثة هواتف ذكية وهم Find X10: Find X10 وFind X10 Pro وFind X10 Pro Max. وقد كشف تسريب جديد عن أحجام شاشات هذه الأجهزة

بحسب معلومات نشرها موقع Digital Chat Station ، قد يأتي هاتف Oppo Find X10 بشاشة متوسطة الحجم 6.59 بوصة بدقة 1.5K. في المقابل، يُقال إن هاتف Find X10 Pro سيأتي بشاشة أكبر قليلاً 6.78 بوصة، وبدقة 1.5K أيضاً.

أما بالنسبة لهاتف Oppo Find X10 Pro Max، فيشير المُسرّب إلى أن تصميم شاشة هذا الطراز "الضخم" لم يُحسم بعد داخلياً. وقد تكون شركة Oppo تدرس خيارات متعددة قبل اعتماد التصميم النهائي ومن بين الاحتمالات المطروحة، استخدام نفس الشاشة المتطورة التي تستخدمها Oppo حالياً في هاتف Find X9 Ultra.

مواصفات هواتف أوبو 

على الجانب الآخر قد تعمل الهواتف الثلاثة قد تعمل بمعالج MediaTek Dimensity 9600 القادم من MediaTek. ومع ذلك، يتعارض هذا مع تقرير سابق من نفس المُسرِّب

يشير هذا إلى أن هاتف Find X10 الأساسي قد يستخدم معالج MediaTek Dimensity 9500 ، بينما سيحتوي هاتفا Find X10 Pro و Pro Max على معالج Dimensity 9600. وكما هو الحال مع معظم التسريبات المبكرة، من الأفضل التعامل مع هذه التفاصيل بحذر.

أوبو فايند إكس 9 برو
 

علاوة على ذلك، يشير المُسرّب في التعليقات إلى صعوبة ترقية هواتف الشركة الرائدة القادمة إلى ذاكرة LPDDR6 وذاكرة تخزين UFS 5.0، وذلك لأن سعر هذه التركيبة "يُقارب سعر شريحة إلكترونية". في المقابل، تتضمن سلسلة Find X9 ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X وذاكرة تخزين UFS 4.1.

إلى جانب ذلك، كشفت بعض التسريبات السابقة عن مواصفات أخرى لهذه الهواتف. على سبيل المثال، يُشاع أن هاتف Oppo Find X10 Pro Max سيأتي بثلاث كاميرات خلفية بدقة 200 ميجابكسل.

شركة أوبو هاتف Oppo Find X10 هواتف ذكية هاتف Find X9 Ultra هاتف Find X10 ذاكرة تخزين ذاكرة وصول عشوائي

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

الدكتور ضياء العوضي

الأطباء تشطب ضياء العوضي من سجلاتها وتسقط عضويته

جانب من الاجتماع

الصحة والاستثمار تبحثان تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتوسيع منظومة التأمين الشامل

جانب من الأعمال

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات المرافق بمدينة العبور الجديدة

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

إسلام عزام يتسلم رئاسة الرقابة المالية ويعد بنقلة ملموسة في الأسواق.. صور

كيف تأكل كحك العيد دون زيادة الوزن؟.. أكتشف السر

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالشرقية

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

