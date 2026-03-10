قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

هاتف Oppo Find N6 القابل للطي ينطلق عالميًا 17 مارس

هاتف Oppo Find N6
هاتف Oppo Find N6
احمد الشريف

كشفت منصة Android Central أن أوبو تستعد لإطلاق هاتفها القابل للطي الجديد Oppo Find N6 عالميًا يوم 17 مارس الجاري، بعد عرضه في الصين وخلال فعاليات MWC 2026 في برشلونة خلال الأسابيع الماضية.

أوضحت المنصة أن أوبو تروّج للهاتف بشعار «Zero‑Feel Crease»، في إشارة إلى عملها على تقليل الإحساس بالتجعّد في منتصف الشاشة الداخلية عند اللمس والتمرير، مع التأكيد على أن الهدف ليس فقط جعل التجعّد أقل ظهورًا بالعين، بل أقل ملاحظة أيضًا أثناء الاستخدام اليومي.

مفصل من التيتانيوم وزجاج «يتعافى ذاتيًا» لتقليل أثر الطي

أشارت تقارير سابقة، نقلتها منصات مثل Gadgets360، إلى أن Oppo Find N6 حصل على تقييم من مؤسسة TÜV Rheinland باعتباره «أكثر هاتف قابل للطي انبساطًا» ضمن الأجهزة التي اختبرتها المؤسسة، وهو ما يعود إلى مفصل مصنوع من سبيكة تيتانيوم معاد تصميمه بحيث يوزع الضغط بشكل أفضل على منطقة الطي.

أكدت هذه التقارير أن أوبو تعتمد كذلك على طبقة زجاج داخلية توصف بأنها «زجاج ذا ذاكرة ذاتية التعافي»، تعمل على استعادة سطح الشاشة قدر الإمكان بعد الطي المستمر، ما يقلل بمرور الوقت من عمق التجعّد الظاهر ويحسّن شعور الإصبع عند المرور فوق منطقة المفصل. 

اختلافات متوقعة عن Find N5

أوضحت Android Central أن الكاتب هاريش جونالاجادا، الذي استخدم Find N5 extensively خلال العام الماضي، يترقب كيف سيختلف Find N6 عن الجيل السابق من ناحية تصميم المفصل وتجربة الشاشة الداخلية، وما إذا كان قادرًا على إحداث فارق ملموس في سوق الهواتف القابلة للطي التي تهيمن عليها سامسونج حاليًا بسلسلة Galaxy Z Fold. 

أشارت المنصة إلى أن الإطلاق العالمي يعني أن Find N6 سيخرج رسميًا من السوق الصينية لأول مرة في هذه السلسلة، لكن ذلك لا يضمن بالضرورة وصوله إلى الأسواق الغربية الكبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ إذ ستكشف أوبو خلال حدث 17 مارس عن تفاصيل الدول التي سيتوفر فيها الهاتف وأسعار الطرح المبدئية.

مواصفات رائدة متوقعة 

أكدت تقارير متطابقة أن Oppo Find N6 يأتي ضمن فئة الهواتف الرائدة، مع اعتماد معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، ودعم محتمل للاتصال عبر الأقمار الصناعية في بعض الإصدارات، إلى جانب شاشة خارجية بمعدل تحديث عالٍ وشاشة داخلية قابلة للطي بحواف رفيعة، مع كاميرات مطوّرة تحمل علامة Hasselblad.

أوضحت هذه التسريبات أن الهاتف ظهر في تسريبات سابقة بألوان منها البنفسجي والأبيض، مع تصميم دائري لوحدة الكاميرا الخلفية وثقب للكاميرا الأمامية في الشاشة الخارجية، بينما تبقى التفاصيل الكاملة للكاميرات وسعة البطارية وسرعات الشحن في انتظار التأكيد الرسمي خلال مؤتمر الإطلاق العالمي منتصف مارس.

