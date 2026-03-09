قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سنتخذ قرار إنهاء الضربات على إيران في الوقت المناسب
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس
الجنرال الذهبي.. 57 عاما على وفاة الفريق أول عبد المنعم رياض
كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير بسبع دول في الشرق الأوسط
تقرير بريطاني : نحو 10 سفن تعرضت للهجوم في مضيق هرمز منذ إغلاقه
أسعار الغاز ترتفع مع تصاعد حرب إيران
انفجار خارج كنيس يهودي في بلجيكا
تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات
الدولار يقفز مع ارتفاع النفط وتصاعد المخاوف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
أزمة التصالح في مخالفات البناء.. تعديل تشريعي مرتقب لحل أزمة الأدوار المتوقفة على الصب
أزمة في الزمالك بسبب أحمد حمدي.. وغموض حول مستقبله مع الفريق
جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا مصنعا لإنتاج محركات الصواريخ في إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

Oppo Find N6.. أنحف وأخف هاتف قابل للطي في طريقه للأسواق

هاتف Find N6 القابل للطي
هاتف Find N6 القابل للطي
لمياء الياسين

أكدت شركة أوبو أن هاتف Find N6 القابل للطي سيُطرح في الصين يوم 17 مارس. وقبل الإطلاق، نشرت الشركة أول فيديو تشويقي، كاشفةً عن تصميم الهاتف وخيارات ألوانه.

 ومن المتوقع أن يُعالج Find N6 إحدى أكبر المشكلات التي تواجه الأجهزة القابلة للطي: وهي ظهور طية واضحة على الشاشة الداخلية.

ميزات هاتف أوبو فايند إن 6

تهدف شركة أوبو إلى تقليل تجعد الشاشة القابلة للطي وقد أعلنت أن هاتف أوبو فايند إن 6 قد صُمم بتقنية هندسية جديدة تجمع بين مفصلة مصنوعة من سبائك التيتانيوم وطبقة زجاجية خاصة ذات ذاكرة. وتهدف هذه المكونات مجتمعةً إلى تقليل التجاعيد والحفاظ على سطح شاشة أكثر استواءً حتى بعد الاستخدام المطول.


يُقال إن تصميم المفصلة يوزع الضغط الفيزيائي بشكل أكثر فعالية عند طي الهاتف أو فتحه. وفي الوقت نفسه، يُقال إن الزجاج المرن يُعيد استواء الشاشة بعد فتح الجهاز. وتشير شركة أوبو إلى أن هذا التصميم قد يقلل بشكل كبير من ظهور التجاعيد مقارنةً بالهواتف القابلة للطي السابقة.
سيدعم هاتف Find N6 قلم Oppo AI الجديد، والذي من المتوقع أن يُوسّع وظائف الشاشة الداخلية الكبيرة. ويهدف القلم إلى تسهيل الكتابة وتدوين الملاحظات والمهام الإبداعية على الشاشة القابلة للطي.

مواصفات هاتف Find N6

مواصفات هاتف Find N6

تؤكد صفحة الطلبات المسبقة الرسمية أن هاتف Find N6 سيأتي بثلاثة ألوان، هي البرتقالي الذهبي، والتيتانيوم الأصلي، والأسود الداكن. وسيتوفر بثلاثة خيارات: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 1 تيرابايت، مع دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

تشير المواصفات المسربة إلى أن الهاتف القابل للطي، المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، قد يتميز بشاشة داخلية قياسها 8.12 بوصة وشاشة خارجية قياسها 6.62 بوصة. ومن المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، وأن يحتوي على بطارية بسعة تقارب 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع.

 أما نظام الكاميرا الخلفية، فمن المتوقع أن يضم مستشعرًا رئيسيًا من سامسونج HP5 بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعرين من سامسونج JN5 بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما، أحدهما للتصوير بزاوية واسعة جدًا والآخر للتصوير عن بُعد بتقنية المنظار.

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

مي سليم

مي سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

اعمال نتفلكس

بحر من المحبة وشارع سمسم .. نتفليكس تطرح مجموعة أعمال متنوعة للأطفال

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور تدخل قائمة الأكثر بحثًا بعد عرض الحلقة الرابعة من حكاية نرجس

بالصور

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح في رمضان

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

