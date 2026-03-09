Oppo Find N6.. أنحف وأخف هاتف قابل للطي في طريقه للأسواق

أكدت شركة أوبو أن هاتف Find N6 القابل للطي سيُطرح في الصين يوم 17 مارس. وقبل الإطلاق، نشرت الشركة أول فيديو تشويقي، كاشفةً عن تصميم الهاتف وخيارات ألوانه.

ومن المتوقع أن يُعالج Find N6 إحدى أكبر المشكلات التي تواجه الأجهزة القابلة للطي: وهي ظهور طية واضحة على الشاشة الداخلية.

ميزات هاتف أوبو فايند إن 6

تهدف شركة أوبو إلى تقليل تجعد الشاشة القابلة للطي وقد أعلنت أن هاتف أوبو فايند إن 6 قد صُمم بتقنية هندسية جديدة تجمع بين مفصلة مصنوعة من سبائك التيتانيوم وطبقة زجاجية خاصة ذات ذاكرة. وتهدف هذه المكونات مجتمعةً إلى تقليل التجاعيد والحفاظ على سطح شاشة أكثر استواءً حتى بعد الاستخدام المطول.



يُقال إن تصميم المفصلة يوزع الضغط الفيزيائي بشكل أكثر فعالية عند طي الهاتف أو فتحه. وفي الوقت نفسه، يُقال إن الزجاج المرن يُعيد استواء الشاشة بعد فتح الجهاز. وتشير شركة أوبو إلى أن هذا التصميم قد يقلل بشكل كبير من ظهور التجاعيد مقارنةً بالهواتف القابلة للطي السابقة.

سيدعم هاتف Find N6 قلم Oppo AI الجديد، والذي من المتوقع أن يُوسّع وظائف الشاشة الداخلية الكبيرة. ويهدف القلم إلى تسهيل الكتابة وتدوين الملاحظات والمهام الإبداعية على الشاشة القابلة للطي.

مواصفات هاتف Find N6

تؤكد صفحة الطلبات المسبقة الرسمية أن هاتف Find N6 سيأتي بثلاثة ألوان، هي البرتقالي الذهبي، والتيتانيوم الأصلي، والأسود الداكن. وسيتوفر بثلاثة خيارات: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 1 تيرابايت، مع دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

تشير المواصفات المسربة إلى أن الهاتف القابل للطي، المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، قد يتميز بشاشة داخلية قياسها 8.12 بوصة وشاشة خارجية قياسها 6.62 بوصة. ومن المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، وأن يحتوي على بطارية بسعة تقارب 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع.

أما نظام الكاميرا الخلفية، فمن المتوقع أن يضم مستشعرًا رئيسيًا من سامسونج HP5 بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعرين من سامسونج JN5 بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما، أحدهما للتصوير بزاوية واسعة جدًا والآخر للتصوير عن بُعد بتقنية المنظار.