سيظل محفورا.. تقرير إسباني يعلق على تسجيل حمزة عبد الكريم أولى أهدافه مع برشلونة
الرئيس السيسي يحذر من حدوث أزمة اقتصادية وإقليمية دولية
تراجع سعر بيع الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يبحثان هاتفياً تطورات الأمن الإقليمي وسبل مواجهة التهديدات العسكرية
تعرف على طواقم تحكيم مباراتي الأهلي وطلائع الجيش وبيراميدز والبنك
صرف مرتبات مارس 2026 قبل عيد الفطر.. اعرف الموعد الرسمي وجدول الأجور
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري
مجتبى خامنئي مرشـدا جديدا لإيران خلفا لوالده
عمرة هدية رمضان.. فوز متسابقتين في اليوم الـ11 من مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد
وزير الداخلية يُبعد أثيوبيتين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
الأهلي بيرميدز الأبرز.. جدول مباريات غدا الإثنين والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تسريب يكشف ألوان Oppo Find N6 الجديدة.. والبرتقالي الجريء يتصدر

Oppo Find N6
Oppo Find N6
احمد الشريف

كشفت مواقع متخصصة في أخبار الهواتف، من بينها 9to5Google وPhoneArena، أن صورًا مسرّبة جديدة لهاتف Oppo Find N6 القابل للطي أظهرت الجهاز في لون برتقالي لافت، قبل الإعلان الرسمي المنتظر في الصين خلال الفترة المقبلة.

أوضحت التسريبات، المنسوبة إلى المسرب الموثوق إيفان بلاس (evleaks)، أن اللون البرتقالي الجديد يعتمد درجة تميل إلى لون «المانجو» مع إطار جانبي ذهبي، ليمنح الهاتف مظهرًا أكثر حيوية مقارنة بالألوان التقليدية المعتادة في الهواتف القابلة للطي.

خيارات ألوان أخرى تشمل الأسود والتيتانيوم

أشارت منشورات متداولة على منصات مثل Weibo وReddit إلى أن Oppo Find N6 لن يقتصر على اللون البرتقالي فقط، بل سيأتي – وفق العروض التسويقية المسرّبة – بثلاثة ألوان رئيسية هي: البرتقالي، والأسود (أو الرمادي الداكن)، ولون التيتانيوم الفضي.

أكدت هذه التسريبات أن أوبو تستهدف بهذه التشكيلة الجمع بين لون جريء لفت الأنظار مبكرًا في الصور، وخيارين أكثر هدوءًا للمستخدمين الذين يفضّلون مظهرًا كلاسيكيًا، مع الإبقاء على نفس الخطوط العامة لتصميم السلسلة دون تغييرات جذرية في شكل وحدة الكاميرا أو مفصل الطي.

تصميم يحافظ على نحافة السلسلة مع تحسينات متوقعة في المفصل

أوضحت التقارير أن الصور المسرّبة توحي بأن Find N6 يحتفظ بالسمك النحيف القريب من الجيل السابق Find N5، مع استمرار اعتماد تصميم مستطيل بحواف منحنية قليلًا، إلا أن التفاصيل الدقيقة مثل سماكة الهاتف بعد الطي لا يمكن تأكيدها بصريًا حتى الآن.​

أشارت تسريبات أخرى من الصين إلى أن أوبو تعمل على تحسين ما يُعرف بـ«الانبعاج» في منتصف الشاشة القابلة للطي، عبر مفصل جديد يجعل التجعّد أقل وضوحًا حتى مع الاستخدام لفترات طويلة، وهو ما يتوافق مع وصف بعض المصادر للهاتف بأنه «قريب من الطي الخالي من التجعّد».​​

مواصفات متوقعة بفئة رائدة ومعالج Snapdragon 8 Gen 5

أكدت تقارير سابقة على منصات مثل Gadgets360 وBigGo News أن Oppo Find N6 يُنتظر أن يأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 مع بطارية كبيرة قد تصل سعتها إلى 6,000 مللي أمبير في بعض الإصدارات، إلى جانب شاشة داخلية قابلة للطي بقياس يقارب 8 بوصات مع تغطية بزجاج فائق النحافة، وشاشة خارجية بحجم يقترب من 6.6 بوصة.

أوضحت هذه التسريبات أن الهاتف قد يحصل أيضًا على كاميرا رئيسية بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل في بعض النسخ، مع دعم خيارات مثل زر مخصّص قابل للتخصيص وتحسينات في الاتصال قد تشمل نسخة تدعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في السوق الصينية، إلا أن كل هذه المواصفات لا تزال غير مؤكدة حتى إعلان أوبو الرسمي.

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

