Oppo Find N6 القابل للطي.. شاشة عملاقة وبطارية 6000 ملّي أمبير ومعالج رائد

كشفت منصات متخصصة مثل GSMArena وGadgets360 أن شركة أوبو تستعد للكشف رسميًا عن هاتفها القابل للطي الجديد Oppo Find N6 في الصين خلال الأسابيع التالية لرأس السنة الصينية، ليكون خليفة مباشرًا لهاتف Find N5 وبمثابة رد الشركة على هواتف سامسونج القابلة للطي من فئة Galaxy Z Fold.

أوضحت Gadgets360 أن مسؤولًا في أوبو أكّد عبر حساب رسمي على منصة Weibo أن الهاتف القابل للطي الجديد سيصل «بعد عطلة العام القمري مباشرة»، مع الإشارة إلى أنه سيكون أول هاتف قابل للطي من الشركة يعمل بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Elite Gen 5.

شاشة داخلية 8.12 بوصة وشاشة غطاء 6.6 بوصة بتردد 120 هرتز

أشارت بيانات المواصفات المسرّبة التي جمعتها GSMArena ومواقع المواصفات إلى أن Oppo Find N6 سيأتي بشاشة داخلية قابلة للطي من نوع LTPO AMOLED بقياس 8.12 بوصة تقريبًا، بدقة 2248×2480 بكسل، مع دعم مليار لون وتقنيات HDR10+ وDolby Vision وHDR Vivid وتردد تحديث 120 هرتز ديناميكي.

أكدت التسريبات كذلك أن الهاتف سيضم شاشة خارجية (Cover Display) من نوع LTPO OLED بقياس 6.62 إلى 6.7 بوصة تقريبًا بدقة 1140×2616 بكسل وتردد 120 هرتز، مع طبقة حماية من زجاج Nanocrystal، ما يجعل الهاتف في وضع الإغلاق قابلًا للاستخدام كهاتف عادي بشاشة كاملة تقريبًا.​

معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 وذاكرة حتى 16 جيجابايت

أوضحت تسريبات المواصفات أن Oppo Find N6 سيعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 بدقة تصنيع 3 نانومتر، مع معالج رسومي Adreno 840، إلى جانب خيارات ذاكرة تبدأ من 12 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت تخزين، وتصل إلى 16 جيجابايت رام و512 جيجابايت أو حتى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1 في الفئات الأعلى.

أشارت Gadgets360 إلى أن الهاتف سيعمل بنظام أندرويد 16 مع واجهة ColorOS 16 من أوبو، ما يعني دعم أحدث مزايا أندرويد إلى جانب تحسينات الشركة على تعدد المهام في الشاشة الكبيرة مثل تقسيم الشاشة، وسحب وإفلات النوافذ بين الشاشتين الداخلية والخارجية.

بطارية 6000 ملّي أمبير مع شحن سلكي 80 وات ولاسلكي 50 وات

أكدت تسريبات TechSpecs وغيرها أن Oppo Find N6 سيحمل بطارية من نوع Si/C Li‑Ion بسعة 6000 ملّي أمبير، وهي سعة تُعد من الأكبر في فئة الهواتف القابلة للطي ذات التصميم الدفتري، مع دعم شحن سلكي بقدرة 80 وات، وشحن لاسلكي 50 وات، بالإضافة إلى شحن عكسي سلكي ولاسلكي لشحن أجهزة أخرى من الهاتف نفسه.​

أوضحت هذه التسريبات أن أوبو تستهدف بهذه السعة الكبيرة معالجة واحدة من أبرز نقاط الضعف المعروفة في الأجهزة القابلة للطي، وهي عمر البطارية، خاصة مع وجود شاشتين بتردد 120 هرتز ومعالج رائد يستهلك الطاقة في الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

كاميرا ثلاثية مع مستشعر 200 ميجابيكسل وتقنيات Hasselblad

أشارت تسريبات GSMArena ومصادر أخرى إلى أن منظومة الكاميرا الخلفية في Oppo Find N6 ستتكوّن من ثلاث عدسات، تشمل كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، وعدسة تيليفوتو بدقة 200 ميجابيكسل للتقريب البصري، وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل للصور الذاتية، مع كاميرا أمامية أخرى في شاشة الغطاء بالمواصفات نفسها تقريبًا.

أكدت المواصفات المسرّبة أن الهاتف سيدعم تصوير فيديو حتى دقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية مع دعم HDR10+ وDolby Vision، مع استمرار تعاون أوبو مع شركة Hasselblad في معايرة الألوان وإضافة أوضاع تصوير خاصة داخل تطبيق الكاميرا.

تصميم مقاوم للماء وتصنيع من الألومنيوم والتيتانيوم

أوضحت بيانات TechSpecs أن تصميم Oppo Find N6 يجمع بين واجهة أمامية بلاستيكية عند فتح الشاشة بالكامل، وواجهة زجاجية محمية بزجاج Nanocrystal عند الطي، مع ظهر زجاجي أو ظهر من الجلد الصناعي في بعض الإصدارات، إلى جانب إطار من سبيكة ألومنيوم ومفصلة من سبيكة التيتانيوم.​

أشارت المواصفات نفسها إلى أن الهاتف سيحمل تصنيف مقاومة ماء IPX8 أو IPX9، ما يعني تحمّله الغمر في الماء العذب حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة تقريبًا، مع قدرة على تحمل رذاذ المياه وضغط تيارات الماء القوية، وهي نقطة مهمة في فئة الأجهزة القابلة للطي.​

السعر المتوقع وموعد التوفر عالميًا

أكدت مواقع تتبع الأسعار مثل TechSpecs وSmartprix أن السعر العالمي المتوقع لـ Oppo Find N6 Fold سيبدأ من حوالي 1220 دولارًا تقريبًا لنسخة 12/256 جيجابايت، مع توقعات بسعر يعادل بين 85 و100 ألف روبية في الهند، مقابل نحو 170 ألف روبية تقريبًا وفق تقديرات أخرى، ما يضعه في نفس شريحة أسعار هواتف سامسونج القابلة للطي من الفئة العليا.

أوضحت Gadgets360 أن إطلاق الهاتف سيكون في الصين أولًا بعد رأس السنة الصينية، مع عدم وجود جدول زمني رسمي بعد للتوفر العالمي، لكن من المتوقع أن تبدأ أوبو في طرحه في أسواق مختارة في آسيا وأوروبا خلال النصف الأول من 2026 إذا سارت الأمور وفق نمط الإطلاق المعهود في الأجيال السابقة.