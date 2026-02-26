هاتف سامسونج الجديد يحمي محتوى الشاشة من أعين الفضوليين

كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الرائد لعام 2026، حيث ينطلق Galaxy S26 Ultra مع ميزة خصوصية جديدة تعد الأولى من نوعها في صناعة الهواتف، تهدف إلى حماية ما يظهر على الشاشة من أعين المتطفلين من حولك.

تعرف هذه الميزة باسم شاشة الخصوصية Privacy Display، وهي تختلف عن واقيات الشاشة التقليدية التي تمنع النظر من زاوية معينة، إذ تأتي مدمجة على مستوى الأجهزة وتعمل عند الحاجة فقط.

ميزة هاتف سامسونج الجديدة تحجب الأنظار المتطفلة

تعتمد الفكرة على التحكم في طريقة توزيع الضوء لكل بيكسل، بحيث تقلل رؤية الشاشة من زاوية مائلة، مع إمكانية رؤية محتوى الشاشة عند النظر مباشرة.

الأكثر أهمية أن هذه الميزة يمكن تفعيلها على مستوى التطبيقات أو حتى مناطق محددة من الشاشة، ما يجعل الإشعارات الخاصة والبريد الإلكتروني أو تطبيقات البنوك محمية تلقائيا عند اختيارك لذلك.

ميزة Privacy Display

خلال الإطلاق، ركزت سامسونج أيضا على ميزات الذكاء الاصطناعي، لكنها اتخذت موقفا أكثر واقعية تجاهه، حيث قالت الشركة إنها تسعى لجعل الذكاء الاصطناعي جزءا سلسا من الاستخدام اليومي دون الحاجة إلى خبرة متخصصة.

وقال الرئيس التنفيذي العالمي لشركة سامسونج تي إم روه:

“نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون شيئا يمكن الاعتماد عليه يوميا، ويعمل بسلاسة للجميع. مع سلسلة Galaxy S26، ركزنا على جعل الذكاء الاصطناعي يعمل بصمت في الخلفية ليتيح للناس التركيز على ما يهمهم”.

ستطرح سامسونج هذا العام ثلاثة هواتف من السلسلة: S26 وS26+ وS26 Ultra، بينما تم إلغاء إصدار Edge النحيف الذي كان موجودا العام الماضي بسبب انخفاض الطلب.

ويتميز هاتف S26 Ultra فقط بشاشة الخصوصية الجديدة، بينما شهدت جميع الطرازات تحسينات متنوعة، أبرزها ميزة القفل الأفقي التي تحافظ على ثبات الفيديو حتى عند قلب الهاتف رأسا على عقب.

مع ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة، تأمل سامسونج وشركاؤها من شركات الاتصالات في قبول المستهلكين لزيادة الأسعار مقارنة بالعام الماضي.

يبدأ سعر S26 الأساسي من 1549 دولارا مقارنة بـ 1399 دولارا لهاتف S25.

بينما يرتفع سعر S26+ بمقدار 150 دولارا عن سابقه، ويزيد سعر S26 Ultra فقط بـ 50 دولارا.

تبدأ مبيعات الهواتف الثلاثة في 11 مارس، مع فتح الطلبات المسبقة، وتقدم سامسونج برنامج الاشتراك New Galaxy Club مقابل 14 دولارا شهريا، الذي يشمل ضمان إصلاح الأجهزة واسترداد نصف قيمة الجهاز عند الترقية بعد عام.