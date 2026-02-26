قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: «رأس الأفعى» أربك الإخوان.. والعمل يكشف مخططاتهم بواقعية
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفذ برامج توعوية للمدارس لتعزيز السلامة
مصطفى بكري: المنطقة تمر بأخطر مراحلها.. وعلاقة مصر والسعودية استراتيجية لا تقبل المساس
شغب مباراة الأهلي والجيش الملكي.. كاف يستمع للأطراف ويترقب القرارات الأسبوع المقبل
قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة
وزير الخارجية الإيراني: جولة المفاوضات المقبلة مع واشنطن في فيينا الاثنين
ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة
مصطفى بكري: مصر قلب العروبة ونواجه المؤامرات بحسم… وأبو العينين يدعم حرية الإعلام
ما حكم لعب الأطفال أثناء الصلاة؟ علي جمعة: الطفولة توقف الأحكام
الرياضة : لا علاقة لنا بتجميد اتحاد السباحة.. واستمرار عمله طبيعي بعد استئناف قضية يوسف
الجيش الملكي يرد على كاف بشأن أحداث مباراة الأهلي
فيفا يزيح الستار عن البوستر الرسمي لكأس العالم 2026
تكنولوجيا وسيارات

هاتف سامسونج الجديد يحمي محتوى الشاشة من أعين الفضوليين

Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الرائد لعام 2026، حيث ينطلق Galaxy S26 Ultra مع ميزة خصوصية جديدة تعد الأولى من نوعها في صناعة الهواتف، تهدف إلى حماية ما يظهر على الشاشة من أعين المتطفلين من حولك.

تعرف هذه الميزة باسم شاشة الخصوصية Privacy Display، وهي تختلف عن واقيات الشاشة التقليدية التي تمنع النظر من زاوية معينة، إذ تأتي مدمجة على مستوى الأجهزة وتعمل عند الحاجة فقط. 

ميزة هاتف سامسونج الجديدة تحجب الأنظار المتطفلة

تعتمد الفكرة على التحكم في طريقة توزيع الضوء لكل بيكسل، بحيث تقلل رؤية الشاشة من زاوية مائلة، مع إمكانية رؤية محتوى الشاشة عند النظر مباشرة.

الأكثر أهمية أن هذه الميزة يمكن تفعيلها على مستوى التطبيقات أو حتى مناطق محددة من الشاشة، ما يجعل الإشعارات الخاصة والبريد الإلكتروني أو تطبيقات البنوك محمية تلقائيا عند اختيارك لذلك.

ميزة Privacy Display

خلال الإطلاق، ركزت سامسونج أيضا على ميزات الذكاء الاصطناعي، لكنها اتخذت موقفا أكثر واقعية تجاهه، حيث قالت الشركة إنها تسعى لجعل الذكاء الاصطناعي جزءا سلسا من الاستخدام اليومي دون الحاجة إلى خبرة متخصصة. 

وقال الرئيس التنفيذي العالمي لشركة سامسونج تي إم روه:
“نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون شيئا يمكن الاعتماد عليه يوميا، ويعمل بسلاسة للجميع. مع سلسلة Galaxy S26، ركزنا على جعل الذكاء الاصطناعي يعمل بصمت في الخلفية ليتيح للناس التركيز على ما يهمهم”.

ستطرح سامسونج هذا العام ثلاثة هواتف من السلسلة: S26 وS26+ وS26 Ultra، بينما تم إلغاء إصدار Edge النحيف الذي كان موجودا العام الماضي بسبب انخفاض الطلب. 

ويتميز هاتف S26 Ultra فقط بشاشة الخصوصية الجديدة، بينما شهدت جميع الطرازات تحسينات متنوعة، أبرزها ميزة القفل الأفقي التي تحافظ على ثبات الفيديو حتى عند قلب الهاتف رأسا على عقب.

مع ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة، تأمل سامسونج وشركاؤها من شركات الاتصالات في قبول المستهلكين لزيادة الأسعار مقارنة بالعام الماضي.

يبدأ سعر S26 الأساسي من 1549 دولارا مقارنة بـ 1399 دولارا لهاتف S25.

بينما يرتفع سعر S26+ بمقدار 150 دولارا عن سابقه، ويزيد سعر S26 Ultra فقط بـ 50 دولارا.

تبدأ مبيعات الهواتف الثلاثة في 11 مارس، مع فتح الطلبات المسبقة، وتقدم سامسونج برنامج الاشتراك New Galaxy Club مقابل 14 دولارا شهريا، الذي يشمل ضمان إصلاح الأجهزة واسترداد نصف قيمة الجهاز عند الترقية بعد عام.

سامسونج مزايا Galaxy S26 Ultra شاشة الخصوصية هاتف سامسونج الجديد سلسلة Galaxy S26 شاشة الخصوصية الجديدة

