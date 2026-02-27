رغم الخسارة في الإياب.. نوتنجهام فوريست يتأهل للدور

حقق فريق فنربخشة التركي الفوز على فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب سيتي جراوند في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل هدفي فنربخشة اللاعب كريم اكتوركوغلو في الدقيقة 22 و48 من انطلاق المباراة، بينما سجل هدف نوتنجهام فورست اللاعب كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يتأهل فريق نوتنجهام فورست للدور القادم بنتيجة مجموع المباراتين 4-2.

تشكيل الفريقين

وأعلن مدربا فريقي نوتنجهام فورست الإنجليزي وفنربخشة التركي عن تشكيل فريقيهما لخوض اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب سيتي جراوند في الملحق الأوروبي المؤهل لثمن نهائي بطولة الدوري الاوروبي.

وجاء تشكيل نوتنجهام فورسيت كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: ويليامز - كونيا - موراتو - موريلو

خط الوسط: يانس أندرسن - ماكاتي - دومينجيز - هاتشينسون

خط الهجوم لوكا

وجاء تشكيل فنربخشة كالتالي:

حراسة المرمى: تشيتين

خط الدفاع: ديمير - جوندوزي - مولدور

خط الوسط: دورجيليس - أيدين - كانتي - يوكسك - براون

خط الهجوم: شريف - أكتوركوغلو