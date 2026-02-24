هونر تستعد لإطلاق Magic V6s ببطارية ضخمة تهدد عرش هواتف سامسونج القابلة للطي

كشفت منصة PhoneArena نقلًا عن تسريبات متعددة، أن هاتف Honor Magic V6s القادم، وهو نسخة مطورة من الهاتف القابل للطي Magic V6، يستعد لتقديم بطارية بسعة استثنائية تجعل سامسونج في موقف صعب أمام منافسة قوية في سوق الأجهزة القابلة للطي.

أوضحت التسريبات أن هونر اختبرت بالفعل نسخًا من سلسلة Magic V6 بسعات بطارية تتراوح بين 6850 و7150 ملّي أمبير، مع ترجيح أن يقترب Magic V6s من السعة الأعلى، ليقدم بذلك واحدة من أكبر البطاريات على الإطلاق في هاتف قابل للطي، مقارنة بهواتف منافسة مثل Galaxy Z Fold 8 من سامسونج.

مقارنة مع الجيل السابق Magic V5 ومنافسيه

أشارت PhoneArena إلى أن الجيل السابق Honor Magic V5 كان يأتي ببطارية 5820 ملي أمبير للإصدار العالمي، و6100 ملّي أمبير للإصدار الصيني، مع دعم شحن سلكي 66 وات ولاسلكي 50 وات، وهي أرقام كانت بالفعل أعلى من معظم المنافسين في وقتها.​

أكدت المنصة أن Magic V6 ونسخة V6s المرتقبة تستهدفان القفز بسعة البطارية إلى مستوى يقترب مما تقدمه بعض هواتف الألعاب التقليدية، وهو ما يعني نظريًا إطالة زمن التشغيل لأيام في الاستخدام المتوسط، في فئة اعتادت فيها الهواتف القابلة للطي تقديم بطاريات أصغر من الهواتف العادية.

اعتماد على Snapdragon 8 Elite Gen 5

أوضحت التسريبات أن Honor Magic V6s سيعتمد على معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5 الرائد، مع سعات ذاكرة تصل إلى 16 جيجابايت رام و512 جيجابايت تخزين في بعض النسخ، إلى جانب استخدام شرائح مخصصة من تطوير هونر نفسها لإدارة الطاقة والاتصال اللاسلكي مثل C1+ وE2.​

أشارت التقارير إلى أن هذه التوليفة تهدف إلى تحقيق توازن بين الأداء القوي في المهام الثقيلة مثل الألعاب ومعالجة الصور، وبين كفاءة استهلاك الطاقة اللازمة للاستفادة القصوى من البطارية الضخمة، بما يقلل من الفارق في الاستخدام الفعلي بين الأجهزة القابلة للطي والهواتف التقليدية الرائدة.

إطلاق مبكر قبل Galaxy Z Fold 8

أكدت تسريبات سابقة أن هونر تخطط للإعلان عن Magic V6 وV6s عالميًا خلال فعاليات MWC 2026 في برشلونة، مع توفر تجاري بعد ذلك بفترة قصيرة، أي قبل عدة أشهر من الموعد المتوقع لإطلاق سامسونج لهاتف Galaxy Z Fold 8 في النصف الثاني من العام.

أوضحت NotebookCheck وتقارير أخرى أن هذا التقديم في موعد الإطلاق، إلى جانب البطارية الضخمة المتوقعة، قد يمنح هونر أفضلية تسويقية واضحة في ملف عمر البطارية، ويضع سامسونج أمام ضغوط لرفع سعات بطاريات هواتفها القابلة للطي أو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة للحفاظ على قدرتها التنافسية.