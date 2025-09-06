قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هونر : مبيعات Magic V5 في أوروبا تفوق سلفه بنسبة 75%

احمد الشريف

أعلنت شركة هونر عن تحقيق هاتفها القابل للطي فائق النحافة، Honor Magic V5، أداء مبيعات مبكر ومثير للإعجاب في جميع أنحاء أوروبا الغربية، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إطلاقه العالمي في 28 أغسطس.

قالت الشركة إنه بناءً على بيانات المبيعات من جميع قنواتها، كانت مبيعات الأسبوع الأول أعلى بنسبة 75% من المبيعات التي حققها سلفه، هاتف Honor Magic V3، في نفس الفترة.

استمرار مسيرة النمو في سوق الأجهزة القابلة للطي

يأتي هذا النجاح الكبير ليبني على الأداء القوي الذي حققته هونر العام الماضي، حيث أصبحت أسرع صانع للهواتف القابلة للطي من طراز "الكتاب" نموًا في أوروبا، بعد أن تضاعفت حصتها في السوق ثلاث مرات لتصل إلى 34%، وفقًا لتقرير "Counterpoint Research".

وصرح مسؤول تنفيذي في الشركة بأن هذه المبيعات الأولية القوية تعكس أيضًا اهتمامًا قويًا في السوق بالهواتف الذكية القابلة للطي والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ما الذي يجعل هاتف Magic V5 مميزًا؟

يجمع الهاتف، الذي يعتبر الأنحف في العالم حاليًا، بين التصميم الرشيق والمتانة، حيث يتمتع بمقاومة للغبار والماء بمعياري IP58 و IP59.

 كما يحتوي على بطارية سيليكون-كربون موثوقة بسعة 5,820 مللي أمبير، ونظام كاميرا "AI Falcon" الجديد الذي يضم عدسة بيريسكوب فائقة الاستشعار بدقة 64 ميجابكسل.

ويتميز الهاتف بشاشة داخلية ضخمة بحجم 7.95 بوصة وشاشة غطاء بحجم 6.43 بوصة، وكلاهما يدعم استخدام القلم. 

كما يمكنك تشغيل ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات في وقت واحد بفضل وضع "Multi-Flex".

ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 1,699.99 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة و 1,999 يورو في أوروبا لنسخة (16 جيجابايت + 512 جيجابايت).

من وجهة نظري، هناك شعبية متزايدة للهواتف القابلة للطي، خاصة النحيفة والمصقولة منها. 

ولا يقتصر الأمر على هونر فقط، فقد تمتعت سامسونج أيضًا بشعبية كبيرة مع هاتفها Galaxy Z Fold 7 الذي تم الكشف عنه مؤخرًا.

 بشكل عام، يبدو أن سوق الأجهزة القابلة للطي بدأ يجذب انتباه الناس أخيرًا، وهو أمر رائع. في غضون ذلك، لم تعلن آبل بعد عن هاتف آيفون قابل للطي، وهو أمر أتوق لرؤيته ربما العام المقبل.

Honor Magic Honor Honor Magic V5

