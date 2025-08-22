منافس جديد قادم أسرع مما تتوقع.. سباق الهواتف الرائدة يشتعل بتهديد مباشر لسامسونج وجوجل

تستعد شركة هونر الصينية للدخول بقوة في موسم الهواتف الرائدة لخريف هذا العام، حيث تشير تسريبات جديدة إلى أن الشركة تخطط لإطلاق سلسلتها المنتظرة Honor Magic 8 في وقت أبكر من المتوقع، في خطوة قد تهدف إلى منافسة أشرس في ساحة الهواتف الذكية.

كشف تسريب حديث أن هونر ستكشف عن عائلة Magic 8 في منتصف أكتوبر المقبل، أي قبل أسابيع قليلة من موعد إطلاق سلسلة Magic 7 العام الماضي.

وكما جرت العادة، من المتوقع أن يتبع الإطلاق العالمي النسخة الصينية، ليصل إلى الأسواق العالمية في أوائل عام 2026.

عائلة Magic 8 تكبر وتصل مبكرًا

المفاجأة الأبرز هذا العام هي أن السلسلة قد تضم أربعة طرازات مختلفة: Magic 8 العادي، وMagic 8 Pro، بالإضافة إلى طرازين جديدين هما Magic 8 Mini صغير الحجم، وMagic 8 Ultra فائق القوة.

لكن لا تتوقع رؤية جميع الطرازات دفعة واحدة، إذ تشير التوقعات إلى أن الإطلاق الأولي في أكتوبر سيقتصر على نسختي Magic 8 العادية و Pro، بينما سيتم تأجيل إطلاق نسختي Mini وUltra إلى أوائل عام 2026 في الصين.

ترقيات قوية.. وتراجع محتمل

تحمل التسريبات أخبارًا مثيرة، لكنها تتضمن أيضًا خيبة أمل محتملة. الخبر الجيد هو أن السلسلة بأكملها ستدعم الشحن اللاسلكي، لكن السيئ هو أن سرعة الشحن السلكي قد تتراجع. إذ يُشاع أن هاتف Magic 8 Pro سيأتي بشحن سلكي بقوة 90 واط كحد أقصى، مقارنة بـ 100 واط في طراز Magic 7 Pro.

على صعيد الأداء، لا يوجد أي قلق، فمن المقرر أن تعمل السلسلة الجديدة بمعالج كوالكوم القادم Snapdragon 8 Elite 2، والذي سيقدم أداءً أسرع وأكثر سلاسة من معالجات الهواتف الرائدة الحالية. كما يُتوقع أن تحصل البطارية على دفعة قوية، فمع وصول بطارية Magic 7 Pro إلى 5270 مللي أمبير، لن يكون من المفاجئ أن تتجاوز هونر حاجز 6,000 مللي أمبير هذا العام.

تحديثات دقيقة في الكاميرا

أما بالنسبة للكاميرات، فتشير التقارير إلى أن طراز Magic 8 Pro سيحتوي على نظام ثلاثي العدسات:

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.

كاميرا بيريسكوب للتقريب بدقة 200 ميجابكسل.

ورغم أن هذه المواصفات تبدو مطابقة للجيل السابق على الورق، إلا أن التغيير الجوهري يكمن في استبدال المستشعر الرئيسي بـ OmniVision OV50Q الجديد، وهي خطوة قد تكون كافية وحدها لرفع أداء الكاميرا بشكل ملحوظ ووضعها في صدارة المنافسة.

وبهذه المواصفات، تستعد سلسلة Magic 8 لتكون بديلاً قويًا لهواتف مثل Galaxy S26 القادم، وOnePlus 15، وحتى هواتف Pixel 10 التي تم إطلاقها حديثًا.