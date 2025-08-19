هونر تزلزل عرش سامسونج.. كيف قفزت عملاقة الصين لتسيطر على سوق الهواتف القابلة للطي في أوروبا؟

كشفت بيانات حديثة عن تحول دراماتيكي في موازين القوى بسوق الهواتف الذكية القابلة للطي في أوروبا، حيث تمكنت شركة "هونر" الصينية من تحقيق قفزة هائلة خلال عام 2024، مهددة بذلك هيمنة "سامسونج" التي استمرت لسنوات طويلة.

أظهرت أرقام صادرة عن مؤسسة "Counterpoint Research" للأبحاث أن مبيعات هونر من الهواتف القابلة للطي (من طراز الكتاب - Book Style) قد تضاعفت بنحو أربع مرات في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

هذه الزيادة المذهلة رفعت حصة هونر السوقية في أوروبا من 11% إلى 34%، في حين تلقت سامسونج ضربة قوية بتراجع حصتها من 73% إلى 50%.

سر النجاح: نحافة وقوة "Magic V3"

يعود هذا النجاح الساحق إلى سلاح هونر السري وهو هاتف Honor Magic V3، الذي أحدث ضجة كبيرة عند إطلاقه العام الماضي بفضل تصميمه الثوري. فقد حمل الهاتف لفترة لقب "أنحف هاتف قابل للطي في العالم"، بسماكة لا تتجاوز 4.35 ملم عند فتحه وحوالي 9 ملم عند طيه.

ولم تكتفِ هونر بالنحافة، بل عززت هاتفها بمواد تصنيع متقدمة شملت أليافًا خاصة لزيادة المتانة، وفولاذًا فائق القوة للمفصل الذي تم اختباره ليتحمل 500 ألف طية، بالإضافة إلى طبقة حماية من "NanoCrystal Shield" للشاشة الخارجية.

وقدّم الهاتف تجربة بصرية موحدة عبر شاشتيه OLED، مع معدل تحديث ديناميكي يصل إلى 120 هرتز وسطوع فائق، مع منظومة كاميرات قوية تضم مستشعرًا رئيسيًا من سوني وعدسة تقريب بصري تصل إلى 3.5x، كل ذلك مدعومًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 وبطارية بسعة 5,150 مللي أمبير.

سامسونج تستعد للرد.. والمعركة الحقيقية في 2025

تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات التي تعكس تفوق هونر في 2024 لا تشمل أحدث أسلحة سامسونج، هاتف Galaxy Z Fold 7، الذي تم إطلاقه في 9 يوليو 2025 وحقق شعبية قياسية منذ اللحظة الأولى.

وعلى الرغم من أن بطارية Z Fold 7 تبدو متواضعة مقارنة بمنافسيه (حيث يأتي هاتف هونر الجديد Magic V5 ببطارية ضخمة تبلغ 6,100 مللي أمبير)، إلا أن شعبية الجهاز قد تكون كافية لقلب الطاولة مجددًا.