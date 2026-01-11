البترول: تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال من مجمع إدكو للإسالة علي ساحل البحر المتوسط، وذلك عبر السفينة “LNG Endeavour” إلى كندا لصالح شركة توتال إنرجيز الفرنسية، بكمية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

يأتي تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال وفقًا لاستراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، وتحقيق قيمة مضافة وعائد اقتصادي.

كما يسهم هذا الأمر في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.