البترول: اكتشاف ​4 آبار بالصحراء الغربية أضافت 4500 برميل بترول و2.6 مليون قدم مكعب غاز يوميا

​أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن نتائج حفر 4 آبار استكشافية جديدة بالصحراء الغربية لشركات “خالدة وثروة وبرج العرب”، أسفرت عن إضافة إنتاجية تبلغ قرابة 4500 برميل بترول خام يومياً و2.6 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وذلك في إطار جهودها لتعظيم الإنتاج المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية؛ من خلال تكثيف أعمال الاستكشاف للبترول والغاز.

وأشارت إلى أن شركة ثروة للبترول- وهي شركة مصرية مائة بالمائة- حققت كشفاً جديداً بالبئر (EAS Z-3) في منطقة شرق أبو سنان، بمعدل إنتاج مبدئي 1500 برميل زيت يومياً، وجارٍ استكمال الاختبارات، وتقييم حجم المخزون المضاف، بعد انتهاء الاختبارات.

​وأوضحت أن شركة خالدة للبترول، حققت كشفين جديدين، بإجمالي إنتاج يزيد على 1500 برميل بترول خام يومياً، ونحو 1.7 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وذلك من خلال البئر (SULTAN S-1X RC)، إلى جانب البئر (ALEX NW-1X) في منطقة تنمية مطروح.

​ولفتت إلى أن شركة برج العرب للبترول نجحت كذلك في تحقيق كشف جديد بالبئر (AS Z-2X) في منطقة تنمية أبو سنان، وأظهرت نتائج الاختبار معدلات إنتاج بلغت 1305 براميل يومياً، بالإضافة إلى 0.9 مليون قدم مكعب غاز مصاحب يومياً، وجارٍ الإعداد لربط البئر على الإنتاج.