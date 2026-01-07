تسريع وتيرة مشروعات الربط في مجال الغاز.. وزير البترول يلتقي رئيس قبرص

​استقبل الرئيس نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالقصر الرئاسي في العاصمة نيقوسيا، وذلك في إطار زيارة رسمية يشارك خلالها الوزير ممثلاً للرئيس عبدالفتاح السيسى في الاحتفال الرسمي بتسلم قبرص الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

​وفي مستهل اللقاء، نقل الوزير الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس القبرصي، كما نقل تهنئة الرئيس السيسي لقبرص بمناسبة توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، والتي بدأت مع مطلع شهر يناير الجاري، متمنياً لقبرص التوفيق والنجاح في أداء مهامها خلال فترة الرئاسة.

​وسلم الوزير دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره القبرصى لحضور افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026".

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على تعزيز الروابط المتينة التي تجمع مصر وقبرص في مجال الطاقة، يدعم تسريع وتيرة مشروعات الربط في مجال الغاز، بما يحقق المنفعة والمصالح المشتركة.

​وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لآخر تطورات خطط ربط حقول الغاز القبرصية بالتسهيلات المصرية والتي تشهد تقدماً مستمراً، بما يعزز أمن الطاقة ويحقق التكامل والمنفعة المتبادلة، ويدعم دور قبرص لتصبح منتجاً ومصدراً للغاز إلى الأسواق الأوروبية، من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الغاز والبنية التحتية.

​وشدد الجانبان خلال اللقاء على الأهمية الإستراتيجية لمشروعات الربط بين البلدين في مجال الغاز، والتي تلعب دوراً مباشراً في تعزيز أمن الطاقة بالمنطقة، وبما يعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

​وفى سياق آخر، أعرب الوزير عن تقدير مصر للدعم الذي تقدمه قبرص للقضايا المصرية داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكداً تطلع مصر لاستمرار هذا التنسيق، كما تم التأكيد على أهمية تكثيف وتيرة التنفيذ لمشروعات الربط في مجال الغاز الطبيعي بين البلدين في المرحلة القادمة.