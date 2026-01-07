قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البترول: رشيد تبدأ حفر أول بئر في حقل غاز غرب مينا الشهر القادم

أمل مجدى

عقدت شركة رشيد للبترول اجتماعا موسعا لعرض الخطة الخمسية (2025–2030) للشركة والشركات التابعة لإدارتها، والتي تضم شركتي البرلس للغاز و غرب مينا للغاز وذلك بحضور المهندس إيهاب رجائي وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون الإنتاج، والدكتور  سمير  رسلان، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون الإتفاقيات والاستكشاف .

واستعرض المهندس سيد سليم رئيس الشركة وفريق العمل الخطة الخمسية وأهدافها الرئيسية والتي تستهدف الوصول إلى معدلات إنتاج من الغاز تعادل ضعف الإنتاج الحالي بحلول العام المالي 2029–2030، من خلال رؤية طموحة لتعظيم الاستفادة من الأصول الحالية والبنية التحتية القائمة وضخ استثمارات جديدة بالتعاون مع الشركاء وهو ما أكد عليه المهندس خالد جاد المدير العام والعضو المنتدب.

وتناول العرض نتائج مشروع المسح  رباعي الأبعاد (4D) بمناطق امتياز غرب الدلتا للمياه العميقة وجنوب سيكويا، تمهيدًا لإضافة احتمالات  جديدة إلى محفظة الاحتياطي ودعم المراحل الإنتاجية المستقبلية.

كما تم استعراض الخطة الإنتاجية لآبار منطقة  غرب مينا، والتي تشمل حفر وإكمال آبار جديدة مع بدء أعمال الحفر الشهر القادم بإنتاج متوقع 160 مليون قدم مكعب من الغاز و1900 برميل متكثفات بحلول الربع الرابع من عام 2026 إلى جانب استعراض الفرصة الاستكشافية الواعدة (سايرس) وخطة تنميتها من خلال حفر أربعة آبار .

و شمل الاجتماع عرض خطة حفر آبار المرحلة التنموية الثانية عشرة (12-أ) والتي يبدأ تنفيذها الربع الأول عام 2027 باستثمارات350 مليون دولار، وبتطبيق نفس النهج للمرحلتين العاشرة والحادية عشرة ومن المتوقع أن تضيف هذه المرحلة 150 مليون قدم مكعب غاز يوميًا و2700 برميل متكثفات .

وتم استعراض الخطة الاستكشافية بالطبقات الأشد عمقاً  في غرب الدلتا ورشيد وجنوب سيكويا ، والتي تضم ستة احتمالات استكشافية مستعرضاً التقديرات ونسب النجاح المتوقعة والمخاطر الفنية وسبل الحد منها.

وتم استعراض جهود الشركة لزيادة الإنتاج من الآبار الحالية من خلال برنامج إدارة الخزانات والآبار  وإعادة بعض الآبار المغلقة إلى الإنتاج ،وتطبيق تقنيات حديثة لتقليل التكاليف وتسريع وضع المشروعات على الإنتاج ، وأشادت قيادات الوزارة بالنتائج المحققة و نجاح الشركة في تقليل زمن الحفر بالمرحلتين  العاشرة والحادية عشرة بفضل تطبيق التقنيات الحديثة والحفر الموجه مؤكدين دعم الوزارة لكافة الخطط الهادفة لتعجيل الإنتاج والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

