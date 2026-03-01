ما هو الفرق بين الدرجات والدركات؟ .. إمام مسجد السيدة زينب يجيب

وجه الطفل محمد، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، يقول فيه: ما هو الفرق بين الدرجات والدركات؟

وأجاب الدكتور أحمد عصام فرحات، على السؤال، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» على قناة صدى البلد، أن الدرجات في الجنة، أما الدركات فهي في النار.

درجات الجنة ودركات النار

كما أن الدرجات متفاوتة في العلو والارتفاع وأعلاها الفردوس في الجنة، والدركات في النار وهي في أسفل السافلين وأسفل بعضها البعض.

وأوضح أن دركات النار منها: الجحيم، الهاوية، لظى، سقر، السعير، فهي هي دركات النار يوم القيامة.

أما درجات الجنة فأعلاها الفردوس، ومنها جنة عدن، ومنها المأوى، ومنها النعيم، ومنها الخلد ومنها دار السلام، ودار الجلال ودار القرار وكل هذه الدرجات متصلة بالوسيلة والدرجة الرفيعة لينعم الإنسان برؤية سيدنا محمد يوم القيامة في الجنة.

