دياب يحتفل مع فريق مسلسل هي كيميا بإنتهاء التصوير

حرص صناع مسلسل هي كيميا على الاحتفال بانتهاء تصوير العمل، والذي يعرض خلال النصف الأول من موسم دراما رمضان على شاشة MBCمصر.



وأعرب دياب عن سعادته بنجاح المسلسل مع الفنان مصطفى غريب، وكتب دياب منشور عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: الحمد لله فركش هي كيميا أحلى وألطف وأطيب كواليس عدت عليَّ في حياتي.



وأضاف دياب: اتبسطت بكل لحظة في التجربة الطيبة دي، ألف مليون شكرًا لكل أساتذتي وزمايلي وكل قلب حلو شارك في هذا العمل، وشكرًا لكل أخت وأخ فرحنا بكلمة حلوة أسعدتنا.. شكرًا من هنا لبكرة.



احتفل الفنان محمد دياب بنجاح مسلسله “هى كيميا” الذى يُعرض في السباق الرمضاني الحالي على شاشة Mbc مصر.



وكتب دياب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ألف شكر للمخرج الكبير الأستاذ إسلام خيرى على مجهودك وإبداعك وإخلاصك ومحبتك يارب دايماً ناجح ومبدع”.



وأضاف: “أخويا وحبيبى وألطف وأشطر وأجمل قلب فى الكوكب النجم الصاروخى مصطفى غريب مبسوط بنجاحنا مع بعض يا قلب أخوك ويارب دايماً فرحان بنجاحك يا حبييى بحبكم اوي”.