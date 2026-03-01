قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دونالد ترامب: دمرنا وأغرقنا 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية
الحرس الثوري: 560 قتي.لا وجريحا من العسكريين الأميركيين في الضربات الإيرانية
خصم 50% على رسوم ترخيص المحلات بتلك الفترة
ضربته بالروسية.. يارا السكري تنهال بالضرب على رامز جلال
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 12 من شهر رمضان | بث مباشر
ترامب: القيادة الجديدة في إيران تريد التحدث لذلك سأتحدث معهم
ترامب: القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار ووافقت على ذلك
نيس يسقط أمام باريس في الدوري الفرنسي
توتنهام يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026.. تفاصيل
غرق منصة بترول بخليج السويس بعد اصطدام مركب رمسيس بها
عقب التعادل مع زد.. مواعيد مباريات الاهلي المتبقية في شهر رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

دياب يحتفل مع فريق مسلسل هي كيميا بإنتهاء التصوير

قسم الفن

حرص صناع مسلسل هي كيميا على الاحتفال بانتهاء تصوير العمل، والذي يعرض خلال النصف الأول من موسم دراما رمضان على شاشة MBCمصر.

وأعرب دياب عن سعادته بنجاح المسلسل مع الفنان مصطفى غريب، وكتب دياب منشور عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: الحمد لله فركش هي كيميا أحلى وألطف وأطيب كواليس عدت عليَّ في حياتي.

وأضاف دياب: اتبسطت بكل لحظة في التجربة الطيبة دي، ألف مليون شكرًا لكل أساتذتي وزمايلي وكل قلب حلو شارك في هذا العمل، وشكرًا لكل أخت وأخ فرحنا بكلمة حلوة أسعدتنا.. شكرًا من هنا لبكرة.


احتفل الفنان محمد دياب بنجاح مسلسله “هى كيميا” الذى يُعرض في السباق الرمضاني الحالي على شاشة Mbc مصر.
 

وكتب دياب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ألف شكر للمخرج الكبير الأستاذ إسلام خيرى على مجهودك وإبداعك وإخلاصك ومحبتك يارب دايماً ناجح ومبدع”.
 

وأضاف: “أخويا وحبيبى وألطف وأشطر وأجمل قلب فى الكوكب النجم الصاروخى مصطفى غريب مبسوط بنجاحنا مع بعض يا قلب أخوك ويارب دايماً فرحان بنجاحك يا حبييى بحبكم اوي”.

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

سمير فرج

سمير فرج : إيران لم تتعلم من أخطاء الحرب الأولى.. فيديو

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الاهلي

بفعل فاعل .. لاعب الزمالك السابق يسخر من تعادل الأهلي أمام زد

محافظ الغربية

أنا هنا لخدمتكم.. محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي بالسنطة ويستمع لمطالب المواطنين ويوجه بحلها فورا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد مستشفى السنطة الجديد بنسبة تنفيذ 94%

بعد استهداف مبنى في البحرين بمسيرة إيرانية.. مصري يروي لحظات الفزع وتضرر شقته

بعد استهداف مبنى في البحرين بمسيرة إيرانية.. مصري يروي لحظات الفزع وتضرر شقته

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 12.. حفل زفاف محمد عادل إمام وميرنا جميل يتحول إلى عزاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

