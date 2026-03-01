سينتيا خليفة تسرق أموال شقيقتها ياسمين عبد العزيز في الحلقة 12 من مسلسل وننسى اللي كان

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل «وننسى اللي كان» تصاعدًا دراميًا لافتًا، بعدما أقدمت شخصية تجسدها الفنانة سينتيا خليفة على سرقة أموال شقيقتها، التي تؤدي دورها النجمة ياسمين عبد العزيز، في تطور مفاجئ قلب موازين الأحداث وأشعل الصراع بين الأختين.

وجاءت الواقعة في سياق توتر متصاعد بين الشخصيتين، حيث كشفت الأحداث عن دوافع معقدة تقف خلف عملية السرقة، لتفتح الباب أمام مواجهة محتدمة خلال الحلقات المقبلة، خاصة بعد اكتشاف الاختفاء الغامض للأموال وما ترتب عليه من شكوك وخلافات عائلية حادة.

ويمثل «وننسى اللي كان» عودة قوية لسينتيا خليفة إلى دراما رمضان بعد غياب دام أربع سنوات منذ مشاركتها في مسلسل حرب أهلية أمام النجمة يسرا، كما يأتي بعد ظهورها مؤخرًا في مسلسل ابن النادي مع النجم أحمد فهمي.

ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة مزيدًا من التطورات الدرامية، خاصة في ظل تصاعد حدة الصراع العائلي، ومحاولات كشف الحقيقة وراء الحادثة التي هزّت أركان الأسرة.