وزير البترول: مستعدون لتقديم الإمكانيات الفنية لدعم قطاع الطاقة بسوريا

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، استعداد الوزارة لتقديم خبراتها وإمكانياتها الفنية لدعم قطاع الطاقة بسوريا، ومساندة الشعب السوري الشقيق.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول، اليوم /الإثنين/، مع وفد نفطي سوري رفيع المستوى برئاسة غياث دياب نائب وزير الطاقة السوري لشئون النفط، في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة بالمنطقة.

وذكر بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن اللقاء يأتي باعتبار مصر مركزاً لوجيستياً لتداول الطاقة بكافة أنواعها الأحفوري وغير الأحفوري.

وشهد اللقاء توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة البترول ووزارة الطاقة السورية، وقعها من الجانب المصري الدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة مع نائب وزير الطاقة السوري لشئون النفط.

وتهدف المذكرة الأولى إلى التعاون في توريد الغاز إلى سوريا عبر مصر لتوليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز، أو شبكات نقل الغاز، أما الثانية فتتعلق بتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول كذلك فرص التعاون في تأهيل البنية التحتية للغاز والبترول في سوريا، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

وأشار إلى أنه تعزيزاً لدور مصر كمركز إقليمي للطاقة، يأتي التوقيع مع الجانب السوري في أعقاب التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب اللبناني في بيروت منذ أيام، فضلاً عن الاتفاق المبرم مع قبرص في وقت سابق لربط الغاز القبرصي بالتسهيلات المصرية.