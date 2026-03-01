هل توجد سيئات وذنوب لا يغفرها الله لنا؟ إمام السيدة زينب يجيب

وجه الطفل عبد السلام، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، يقول فيه: هل فيه سيئات وذنوب لا يغفرها الله لنا؟

الذنب الذي لا يغفره الله

أجاب الدكتور أحمد عصام فرحات، على السؤال، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» على قناة صدى البلد، أن الله تعالى يغفر جميع الذنوب ما عدا الإشراك بالله تعالى، أي الذين يشركون مع الله غيره في العبادة.

واستشهد إمام مسجد السيدة زينب، بقوله تعالى "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ".

أكد أنه يجب على المسلم لنيل مغفرة الله لذنوبه، أن يبتعد عن الذنب ويندم على ما فعله ويكثر من الصالحات وينوي على عدم العودة للذنب مرة أخرى، ولو أخذ حق من غيره فعليه أن يعيد هذا الحق لصاحبه.