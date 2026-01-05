وزير البترول الأسبق: العمالة المصرية ذكية جدا وتحتاج إلى هذا الأمر

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن العمالة المصرية عمالة ذكية جدا لكن تحتاج إلى وضعها داخل الإطار، بمجموعة من الضوابط والمحفزات وأصول الصنعة.

وأضاف أسامة كمال، خلال لقائه على قناة "المحور"، أنه يجب وضع ضوابط تحكم دخول العمالة للمهنة؛ لأن جزءا كبيرا منها يُصدَّر للخارج، وهي من أكبر عوائد الدولة.

وأوضح: خلال الـ 10 أشهر الماضية، كانت عوائد تحويلات المصريين في الخارج قرابة 34 مليار دولار، وهم يعملون جميعا في أنظمة عمل مختلفة.

وأشار إلى أن وزارة البترول تضع السلامة والصحة المهنية قبل أي خطوة داخل الشغل نفسه، والعامل الذي لا يلتزم بقواعد السلامة والصحة المهنية؛ يُفصل فورا، فمن الممكن أن تتوقف حوافز شركة كاملة؛ بسبب بند الإلتزام بالسلامة والصحة المهنية.