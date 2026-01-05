قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإدارية العليا تستقبل 5 طعون على نتيجة جولة الإعادة في الـ19 دائرة الملغاة
بزيادة 20 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
1500 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026
بأجر كامل .. الأربعاء إجازة رسمية لموظفي القطاع الخاص باستثناء هؤلاء
الرئيس الكولومبي محذرا: توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
أصل الحكاية

1500 جنيهًا.. كل ما تريد معرفته عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026
ولاء خنيزي

تواصل الدولة دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال شبكات الحماية الاجتماعية، حيث تحظى منحة العمالة غير المنتظمة باهتمام واسع من أصحاب المهن اليومية والموسمية، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن رفع قيمتها إلى 1500 جنيه للفرد. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية والتصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة.

وتُعد المنحة أحد أبرز أدوات الدعم المباشر لمساندة المواطنين الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا أو تأمينات اجتماعية، ويشمل ذلك العاملين في قطاعات البناء والزراعة والصيد والمهن الحرة.

زيادة جديدة في قيمة المنحة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن رفع منحة العمالة غير المنتظمة للمرة الثانية خلال عام 2025، لتصل قيمتها إلى 1500 جنيه بدلًا من 500 جنيه سابقًا، في خطوة تؤكد التزام الدولة بدعم الفئات الهشة اقتصاديًا وتعزيز العدالة الاجتماعية.

ووفق بيانات وزارة العمل، يبلغ عدد المسجلين حاليًا نحو مليون و164 ألف عامل، جرى ضمهم عبر المقاولين والشركات وعمليات الحصر الميداني. وتخطط الوزارة لتوسيع قاعدة المستفيدين لتصل إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة المقبلة.

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

يحصل المستفيدون المسجلون رسميًا في قاعدة بيانات وزارة العمل على ست منح سنوية تتزامن مع مناسبات دينية ووطنية، وهي:

  • عيد الميلاد المجيد
  • شهر رمضان المبارك
  • عيد الفطر
  • عيد الأضحى
  • عيد العمال
  • المولد النبوي الشريف

الفئات المستحقة للدعم

تستهدف المنحة الفئات غير القادرة على الحصول على دخل ثابت أو تأمينات اجتماعية، وتشمل:

  • الحرفيون
  • عمال البناء والتشييد
  • المزارعون
  • عمال الصيد
  • العاملون بالمهن الحرة غير المؤمن عليهم

ويتم تسجيل هذه الفئات من خلال مديريات العمل في مختلف المحافظات.

شروط الاستحقاق في منحة 2026

وضعت وزارة العمل عدة شروط للحصول على المنحة، أهمها:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية
  • عدم امتلاك سجل تجاري أو مصدر دخل ثابت
  • تسجيل المهنة في بطاقة الرقم القومي
  • التسجيل الرسمي في مديرية العمل التابع لها
  • ألا يقل العمر عن 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا

طريقة التسجيل والحصول على المنحة

تُسجل بيانات العمالة غير المنتظمة عبر المقاولين والشركات المسجلة أو عمليات الحصر الميداني التي تنفذها الوزارة ومديرياتها، وتخضع البيانات لمراجعة دقيقة وفق ضوابط محددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وتؤكد الوزارة أن صرف المنحة يتم فقط للمسجلين رسميًا، ضمن منظومة إلكترونية تهدف إلى تحقيق الشفافية ومنع ازدواجية الدعم.

