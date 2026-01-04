قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتجاجات وفوضى أمام مقر احتجاز الرئيس الفنزويلي في أمريكا
تتفوق على السعودية.. فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم
وزير الدفاع الفنزويلي يعلن استنفار القوات المسلحة في أنحاء البلاد
مناسبتان دينية ووطنية.. جدول الإجازات الرسمية في شهر يناير 2026
تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي
كأس أمم إفريقيا | شوط أول سلبي بين المغرب وتنزانيا
كأس العالم في مصر.. اتحاد الكرة يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد سامي يكشف سر لياقته على الهواء.. ومي عمر تمزح بصورة قديمة في «أبلة فاهيتا»
بعد حسم 35 مقعدا اليوم.. ننشر تشكيل مجلس النواب الجديد
قبل فتحه بالاتجاهين.. دور السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر
السودان.. مقتل 114 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات متفرقة بدارفور
القصة الكاملة لواقعة الإسباني وصديقته بعد خلع ملابسهما أمام الأهرامات
أخبار البلد

مناسبتان دينية ووطنية.. جدول الإجازات الرسمية في شهر يناير 2026

جدول الإجازات الرسمية في 2026 .. يناير يبدأ بعطلتين
جدول الإجازات الرسمية في 2026 .. يناير يبدأ بعطلتين
عبد الفتاح تركي

مع بداية عام 2026، يتصدر جدول الإجازات الرسمية محركات البحث ومنصات التواصل، في ظل حرص شريحة واسعة من المواطنين على معرفة مواعيد العطلات المعتمدة مسبقا، سواء من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، بهدف تنظيم العمل، وترتيب الإجازات السنوية، والتخطيط للسفر أو قضاء أوقات أطول مع الأسرة، وهو ما يجعل البحث عن إجازات يناير 2026 في صدارة اهتمامات القراء مع انطلاق العام الجديد.

ويأتي شهر يناير 2026 باعتباره أول محطة رئيسية في موسم الإجازات الرسمية، حيث يجمع بين مناسبتين بارزتين تحملان طابعا دينيا ووطنيا، ما يجعله نقطة الانطلاق الفعلية لسلسلة العطلات الرسمية المنتظرة خلال العام.

الإجازات

7 يناير عيد الميلاد أول إجازة رسمية في 2026

تنطلق الإجازات الرسمية في عام 2026 يوم الأربعاء الموافق 7 يناير، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والذي يعد أول عطلة رسمية مدرجة ضمن جدول إجازات العام الجديد.

وتمنح هذه الإجازة لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك وفقا لما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات رسمية تنظم مواعيد العطلات المعتمدة.

ويحظى عيد الميلاد المجيد باهتمام واسع داخل المجتمع المصري، حيث تشهد الكنائس بمختلف المحافظات استعدادات خاصة واحتفالات دينية وأسرية، ما يجعل هذه المناسبة واحدة من أبرز الأعياد الدينية التي تحظى بمكانة كبيرة لدى المواطنين.

إجازة 25 يناير عيد الشرطة وذكرى الثورة

لا يخلو شهر يناير من مناسبة وطنية ذات دلالات تاريخية، إذ يحصل العاملون على إجازة رسمية يوم الأحد 25 يناير 2026، احتفالا بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

وتعكس هذه المناسبة معاني التضحية والانتماء الوطني، كما تمثل فرصة إضافية للراحة في بداية العام، خاصة مع اقترانها بالعطلات الأسبوعية المعتادة، لتكون إجازة 25 يناير ثاني عطلة رسمية في جدول إجازات 2026.

عدد أيام العطلات خلال يناير 2026

يشهد شهر يناير 2026 10 أيام عطلات أسبوعية، بواقع يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ما يوفر عددا مناسبا من أيام الراحة للعاملين خلال الشهر الأول من العام.

ويحرص عدد كبير من المواطنين على استغلال هذه العطلات في قضاء وقت أطول مع الأسرة، أو التخطيط لرحلات قصيرة، خاصة مع اعتدال الطقس خلال هذه الفترة من العام.

إجازات شهر يوليو

يناير بوابة موسم الإجازات الرسمية في 2026

يمثل شهر يناير الانطلاقة الحقيقية لموسم الإجازات الرسمية في عام 2026، والذي يمتد على مدار العام ليشمل الأعياد الدينية الإسلامية والمسيحية، إلى جانب المناسبات الوطنية المختلفة.

وتتضمن خريطة العطلات الرسمية مناسبات بارزة، مثل ذكرى ثورة 30 يونيو، وثورة 23 يوليو، وعيد نصر أكتوبر، إلى جانب الأعياد الدينية، ما يمنح الموظفين والعاملين فرصا متعددة للراحة على مدار العام.

العمل خلال الإجازات الرسمية وحقوق العاملين

تعد إجازة عيد الميلاد المجيد إجازة رسمية مدفوعة الأجر، إلا أن طبيعة العمل في بعض الجهات قد تستدعي استمرار العمل خلال هذا اليوم، على أن يتم تعويض العاملين وفقا لما ينص عليه قانون العمل.

وينص القانون على أحقية العامل في الحصول على أجر مضاعف في حال العمل خلال الإجازات الرسمية، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والراحة.

الإجازات السنوية في قانون الخدمة المدنية

تنص المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أحقية الموظف في الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تحسب ضمنها إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية.

وتحدد المادة عدد أيام الإجازة السنوية على النحو الآتي، 15 يوما في السنة الأولى بعد مرور 6 أشهر من استلام العمل، و21 يوما بعد إتمام سنة كاملة في الخدمة، و30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة، و45 يوما لمن تجاوز عمره 50 سنة.

أهمية التخطيط المبكر لإجازات 2026

يمثل الاطلاع المبكر على جدول الإجازات الرسمية في 2026 خطوة مهمة للموظفين وأصحاب الأعمال، لما يسهم في تنظيم جداول العمل، وترتيب الإجازات السنوية، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

إجازات شهر أبريل

كما يساعد التخطيط المسبق على الاستفادة المثلى من العطلات الرسمية، سواء للراحة أو السفر أو قضاء أوقات عائلية، في ظل تزايد اهتمام القراء بالبحث عن مواعيد الإجازات الرسمية مع بداية كل عام.

