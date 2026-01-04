قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

هل الأربعاء والخميس المقبلان إجازة رسمية؟
إسراء عبدالمطلب

تُعد الإجازات الرسمية جزءًا أساسيًا من حياة العمال في مصر، إذ تمنحهم فرصة للراحة والاستجمام والمشاركة في المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية. 

وتحرص الدولة من خلال قوانين العمل على تنظيم هذه الإجازات، وضمان حصول العامل على أجر كامل، بما يعكس اهتمامها بحقوق العاملين في مختلف القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة.

الإجازات الرسمية

وأصدر وزير العمل، محمد جبران، القرار رقم (294) لسنة 2025، الذي يحدد العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة بأجر كامل لجميع العمال. 

ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام قانون العمل، الذي يضمن للعاملين الحق في الراحة خلال هذه الأيام، ويضع ضوابط واضحة للتعويض في حال استدعى العمل تشغيلهم خلال هذه العطلات.

ويُوضح القانون أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أي من أيام الأعياد أو المناسبات الدينية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط أن يحصل العامل على أجر مضاعف عن هذا اليوم، أو أن يمنحه يوم إجازة بديل بناءً على طلبه الكتابي. 

هذا يعكس حرص التشريع على حماية حقوق العامل، مع مراعاة ظروف العمل التي قد تتطلب استمرار الإنتاج أو تقديم الخدمات.

توافق إجازة عيد الميلاد المجيد 7 يناير يوم الأربعاء المقبل، والتي تعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

ويتساءل البعض: هل يوم الخميس المقبل 8 يناير عطلة رسمية؟ حيث إنه يفصل بين عيد الميلاد المجيد ويوم الجمعة العطلة الأسبوعية، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار عن وزير العمل بذلك، فالخميس يوم عمل رسمي.

ويشمل جدول الإجازات الرسمية 15 يومًا خلال العام، أبرزها: 

  • عيد الميلاد المجيد 7 يناير
  • ورأس السنة الهجرية
  • والمولد النبوي الشريف
  • وعيد الفطر 
  • وعيد الأضحى
  • وعيد ثورة 25 يناير 
  • وعيد الشرطة
  • وعيد شم النسيم
  • وعيد تحرير سيناء 25 أبريل
  • وعيد العمال 1 مايو
  • وعيد ثورة 30 يونيو
  • وعيد ثورة 23 يوليو
  • وعيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.

وأكدت وزارة العمل أن الإجازات الرسمية ليست مجرد أيام راحة، بل هي حق قانوني للعامل، يضمن له التعويض العادل إذا اضطر للعمل خلال هذه الأيام. 

كما أن هذا النظام يشجع على تنظيم بيئة العمل، ويحفز العاملين على الالتزام والإنتاجية، مع ضمان ألا يضيع حقهم في الراحة.

وفيما يخص العامل الذي يعمل في يوم عطلة رسمية، فهو يحصل على أجر مضاعف يعادل أجر يومين أو أكثر، حسب القانون، أو يمنح يومًا بديلًا يتم الاتفاق عليه كتابيًا مع صاحب العمل، لضمان عدم حرمانه من الراحة المستحقة. 

وهكذا، يجمع القانون بين حماية حقوق العمال واستمرار الإنتاجية، مع الحفاظ على التوازن بين العمل والاحتفال بالمناسبات الرسمية.

إن الإجازات الرسمية في مصر تمثل جزءًا من هوية المجتمع وثقافته، وتظهر التزام الدولة بحقوق العاملين، مما يجعلها عنصرًا مهمًا في تعزيز استقرار سوق العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.

إجازة اجازة عطلة 7 يناير

