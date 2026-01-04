قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
تأكيدا لـ صدى البلد.. جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
من التعارف إلى الاحتيال.. كيف يخطط مجرمو الإنترنت لسرقة الضحية خلال 7 أيام ؟
رئيس «كهرباء القناة»: وفرنا 6 ملايين جنيه سنويًا بفضل مركز الطباعة واسترد تكلفته في 14 شهراً ونستهدف خفض نسبة الفقد لـ5.1%
السيطرة على تسرب غاز بخط مواد بترولية في أسيوط
أسعار الدولار اليوم الأحد في ختام التعاملات
الصحة: تنفيذ أنشطة توعوية لصحة الفم والأسنان لذوي الهمم في 21 محافظة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

إجازة 7 يناير 2026 رسمياً.. الأربعاء أم الخميس؟

رشا عوني

مع بداية العام الجديد يترقب الجميع إجازة 7 يناير 2026 التي تعد أول إجازة رسمية في السنة الجديدة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وارتفعت عمليات البحث عن إجازة 7 يناير وهل يتم ترحيلها إلى آخر الأسبوع كما يحدث دوماً في الإجازات الرسمية؟. 

 

اجازة ٧ يناير ٢٠٢٦

 

تحل إجازة 7 يناير2026 يوم الأربعاء المقبل، أي بعد ثلاثة أيام من الآن ، وهي إجازة رسمية بقرار من مجلس الوزراء، حيث أنها عطلة رسمية لجميع العاملين بالدولة، احتفالًا بميلاد السيد المسيح . 

اجازة 7 يناير 2026

هل يوم 7 يناير 2025 اجازة رسمية؟

 

وفيما يخص التساؤل: هل يوم 7 يناير 2026 إجازة رسمية في مصر؟، فإن يوم 7 يناير يُمنح إجازة مدفوعة الأجر للعاملين، وتشمل هذه الإجازة موظفي الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.


كما أنه من المعتاد أن يكون إجازة رسمية للمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية سواء كانت مدارس حكومية أو خاصة أو أزهرية، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.


هل يتم ترحيل إجازة 7 يناير إلى الخميس؟ 

حتى الآن لم يصدر مجلس الوزراء قراراً بترحيل إجازة 7 يناير المقررة يوم الأربعاء المقبل، إلى يوم الخميس الموافق 8 يناير كما تفعل الحكومة في الإجازات الرسمية، لكن حتى الأن يستعد المسيحيون للاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم الأربعاء 7 يناير لتكون أول إجازة رسمية في 2026. 

اجازة 7 يناير

إجازات شهر يناير 2026 

يضم شهر يناير عددًا من العطلات الأسبوعية والرسمية على النحو التالي:

  • الجمعة 2 يناير 2026: عطلة أسبوعية.
  • السبت 3 يناير 2026: عطلة أسبوعية.
  • الأربعاء 7 يناير 2026: إجازة عيد الميلاد المجيد.
  • الجمعة 9 يناير 2026: عطلة أسبوعية.
  • السبت 10 يناير 2026: عطلة أسبوعية.
  • الجمعة 16 يناير 2026 : عطلة أسبوعية
  • السبت 17 يناير 2026 : عطلة أسبوعية
  • الجمعة 23 يناير 2026 : عطلة رسمية
  • السبت 24 يناير 2026 : عطلة رسمية
  • الأحد 25 يناير إجازة ذكرى ثورة يناير - يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 29 يناير
  • الجمعة 30 يناير: عطلة أسبوعية
  • السبت 31 يناير : عطلة أسبوعية . 
     
اجازة 7 يناير 2026

الإجازات الرسمية 2026

أعلن محمد جبران، وزير العمل، الأسبوع الماضي، عن صدور القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025، بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال، وذلك في منشآت القطاع الخاص، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي؛ تقرر ما يلي:

تُعد إجازة بأجر كامل، وفقًا لأحكام قانون العمل، أيام العطلات والأعياد والمناسبات الآتية:

  • يوم الثلاثاء 7 يناير: إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
  • يوم السبت 25 يناير: إجازة بمناسبة عيد الشرطة.
  • يوم الاثنين 31 مارس: إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
  • يوم الاثنين 21 أبريل: إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.
  • يوم الجمعة 25 أبريل: إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.
  • يوم الخميس 1 مايو: إجازة بمناسبة عيد العمال.
  • يوم الجمعة 6 يونيو: إجازة بمناسبة وقفة عرفات.
  • يوم السبت 7 يونيو: إجازة بمناسبة عيد الأضحى.
  • يوم الخميس 27 يونيو: إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.
  • يوم الاثنين 30 يونيو: إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو.
  • يوم الأربعاء 23 يوليو: إجازة بمناسبة عيد الثورة.
  • يوم الخميس 6 سبتمبر: إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
  • يوم الاثنين 6 أكتوبر: إجازة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.
إجازة 7 يناير 2026 اجازة ٧ يناير 7 يناير 2025 اجازة رسمية ترحيل إجازة 7 يناير إجازات شهر يناير 2026

