إجازة 7 يناير 2026 رسمياً.. الأربعاء أم الخميس؟

مع بداية العام الجديد يترقب الجميع إجازة 7 يناير 2026 التي تعد أول إجازة رسمية في السنة الجديدة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وارتفعت عمليات البحث عن إجازة 7 يناير وهل يتم ترحيلها إلى آخر الأسبوع كما يحدث دوماً في الإجازات الرسمية؟.

اجازة ٧ يناير ٢٠٢٦

تحل إجازة 7 يناير2026 يوم الأربعاء المقبل، أي بعد ثلاثة أيام من الآن ، وهي إجازة رسمية بقرار من مجلس الوزراء، حيث أنها عطلة رسمية لجميع العاملين بالدولة، احتفالًا بميلاد السيد المسيح .

اجازة 7 يناير 2026

هل يوم 7 يناير 2025 اجازة رسمية؟

وفيما يخص التساؤل: هل يوم 7 يناير 2026 إجازة رسمية في مصر؟، فإن يوم 7 يناير يُمنح إجازة مدفوعة الأجر للعاملين، وتشمل هذه الإجازة موظفي الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.



كما أنه من المعتاد أن يكون إجازة رسمية للمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية سواء كانت مدارس حكومية أو خاصة أو أزهرية، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.



هل يتم ترحيل إجازة 7 يناير إلى الخميس؟

حتى الآن لم يصدر مجلس الوزراء قراراً بترحيل إجازة 7 يناير المقررة يوم الأربعاء المقبل، إلى يوم الخميس الموافق 8 يناير كما تفعل الحكومة في الإجازات الرسمية، لكن حتى الأن يستعد المسيحيون للاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم الأربعاء 7 يناير لتكون أول إجازة رسمية في 2026.

اجازة 7 يناير

إجازات شهر يناير 2026

يضم شهر يناير عددًا من العطلات الأسبوعية والرسمية على النحو التالي:

الجمعة 2 يناير 2026: عطلة أسبوعية.

السبت 3 يناير 2026: عطلة أسبوعية.

الأربعاء 7 يناير 2026: إجازة عيد الميلاد المجيد.

الجمعة 9 يناير 2026: عطلة أسبوعية.

السبت 10 يناير 2026: عطلة أسبوعية.

الجمعة 16 يناير 2026 : عطلة أسبوعية

السبت 17 يناير 2026 : عطلة أسبوعية

الجمعة 23 يناير 2026 : عطلة رسمية

السبت 24 يناير 2026 : عطلة رسمية

الأحد 25 يناير إجازة ذكرى ثورة يناير - يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 29 يناير

الجمعة 30 يناير: عطلة أسبوعية

السبت 31 يناير : عطلة أسبوعية .



اجازة 7 يناير 2026

الإجازات الرسمية 2026

أعلن محمد جبران، وزير العمل، الأسبوع الماضي، عن صدور القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025، بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال، وذلك في منشآت القطاع الخاص، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي؛ تقرر ما يلي:

تُعد إجازة بأجر كامل، وفقًا لأحكام قانون العمل، أيام العطلات والأعياد والمناسبات الآتية: