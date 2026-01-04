قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر عيار 21 اليوم الأحد 4-1-2026
الظهور الأول لـ «بنتايك» بعد أزمة فسخ تعاقده مع الزمالك .. فيديو خاص
أحمد موسى: إحنا بلد قوية جدًا والعفي محدش ياكل لقمته.. وترامب يُهدّد: مستعدون لتنفيذ هجمة ثانية على فنزويل.. والأرصاد تحذرا | أخبار التوك شو
مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم.. والمغرب في اختبار صعب أمام تنزانيا
شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية ... التعليم تعلن التفاصيل الرسمية
وفاة السيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض
إصابة عاملين انهارت عليهما كتلة صخرية أثناء عملهما بصحراء قنا
إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالنقب.. واقتحامات بالضفة الغربية
«ستارلينك» : توفير خدمة الإنترنت مجاناً لفنزويلا حتى 3 فبراير
مؤرخ أرجنتيني: ترامب يُسيطر الآن على فنزويلا والنفط صار ملكًا لهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون
إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون
عبد العزيز جمال

مع بداية العام الميلادي الجديد 2026، يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة مواعيد الإجازات الرسمية، والتي تمثل متنفسًا مهمًا بعد فترات العمل المتواصلة، حيث تقرر أن توافق إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير 2026، لتكون أول عطلة رسمية في جدول إجازات عام 2026.

وتُمنح هذه الإجازة رسميًا لجميع العاملين في الدولة، إلا أن طبيعة العمل في بعض الجهات والقطاعات الحيوية قد تحرم فئات معينة من التمتع بها، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون.

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بقاون العمل في هذه الحالة

إجازة رسمية للموظفين الأربعاء المقبل

وتُعد إجازة عيد الميلاد المجيد واحدة من الإجازات الرسمية المعتمدة التي يحصل عليها الموظفون بأجر كامل، دون أن تُحتسب ضمن رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن حاجة العمل قد تفرض استمرار العمل في بعض الجهات، وهو ما يسمح لصاحب العمل باستدعاء بعض الموظفين لأداء مهامهم في هذا اليوم، على أن يتم تعويضهم ماديًا بأجر مضاعف طبقًا لأحكام القانون.

إجازة عيد الفطر

موظفون محرومون من إجازة عيد الميلاد المجيد

وبحسب ما ورد في القانون، يحق لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيه للعمل.

كما نصت المادة 52 من قانون الخدمة المدنية على أن للموظف الحق الكامل في الإجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، وبحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.

وأجاز القانون لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام الإجازات الرسمية إذا تطلبت طبيعة العمل ذلك، مع إلزامه بمنح العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، أي ما يُعرف بالأجور المضاعفة.

فئات لا تحصل على إجازة رسمية بسبب طبيعة العمل

وتوجد بعض المهن ذات الأهمية المجتمعية الكبرى التي لا يمكن الاستغناء عن العاملين بها خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، حيث تستمر في العمل لضمان استقرار الخدمات الأساسية، على أن يتم تعويض العاملين فيها ماديًا وفقًا للقانون.

إجازة 6 أكتوبر

وتشمل هذه الفئات:

الأطباء والممرضون في المستشفيات
رجال الشرطة
الصحفيون
عمال المخابز
عمال محطات الوقود
رجال الإسعاف
العاملون في خدمات النقل والسائقون
رجال الحماية المدنية
العاملون في خدمات المياه والصرف الصحي
العاملون في خدمات الكهرباء

وأكد القانون أن استمرار هذه القطاعات في العمل خلال الإجازات الرسمية يأتي حفاظًا على مصالح المواطنين وسير المرافق الحيوية، مع ضمان حقوق العاملين المالية كاملة.

الإجازات الاعتيادية وفقًا لقانون الخدمة المدنية

ونصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية، وجاءت مدد الإجازات الاعتيادية على النحو التالي:

-15 يومًا في السنة الأولى من الخدمة، وذلك بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل
-21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة
-30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة
-45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا

الإجازات الإجازات الرسمية إجازة رسمية إجازة عيد الميلاد المجيد موظفون محرومون من إجازة عيد الميلاد المجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

عداد الكهرباء

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

الدولار

هتقبض بالدولار.. 5 دول تفتح أبوابها للهجرة وتأشيرات العمل في 2026

حالة الطقس

موجة برد جديدة تضرب البلاد.. مفاجأة في حالة الطقس غدًا

مشعوذ مالي

مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

دريد لحام

دريد لحام يعيد إحياء أرشيفه الفني بتقنيات الذكاء الاصطناعي

حجازي متقال مع سيرا إبراهيم

حجازي متقال: الشهرة جميلة لكنها أحيانًا تكون عبئًا

كمال الشناوي

وفاة شقيقة كمال الشناوي

بالصور

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو
مادورو
مادورو

«إن بي سي نيوز»: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك | صور

مادورو
مادورو
مادورو

فيديو

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد