هل يتم ترحيله ؟ الفئات المستفيدة والمستثناة من إجازة عيد الميلاد

أحمد كريمة: الحصول على الأحكام الشرعية من الذكاء الاصطناعي جريمة
مليارديرات التكنولوجيا يحصدون المكاسب ويبيعون أسهما بـ 16مليار دولار في 2025
مصطفى بكري: العرف السياسي يقضي باستقالة الحكومة مع بداية مجلس النواب الجديد
الرئيس اليمني يشيد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية
الرئاسة اليمنية تدعو المجلس الانتقالي الجنوبي لإلقاء السلاح وفتح مطار عدن
شتاء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس السبت| تفاصيل
حبس طالبين شوها وجه فتاة بالمعادي .. تعرف على السبب
القصة الكاملة لـ مصرع أب ونجله اختناقا بالغاز داخل سيارتهما في القليوبية
مدرب السودان يكشف نقاط قوة فريقه قبل مواجهة السنغال في أمم إفريقيا
غلق قاعات الأفراح المخالفة الموجودة على ترعة الإسماعيلية في شبرا الخيمة
إيقافات تضرب مالي والسنغال بعد بطاقات حمراء في أمم إفريقيا
الإيجار القديم.. برلماني يطالب الدولة بدفع القيم الإيجارية الجديدة لهذه الفئات
مع بداية العام الجديد، يتساءل عدد كبير من الموظفين والعمال عن إجازات العام الجديد، خاصة شهر يناير الجاري، وبالتزامن مع إجازة عيد الميلاد المجيد، والتي تعتبر إجازة رسمية مدفوعة باجر للعاملين بالقطاعين الخاص والعام، وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتبار الأربعاء 7 ينايرالمقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

الموعد الرسمي لإجازة عيد الميلاد 2026

بحسب التقويم المعتمد، يوافق عيد الميلاد المجيد يوم الأربعاء 7 يناير 2026. ويُعد هذا اليوم إجازة رسمية على مستوى الجمهورية، يحصل خلالها الموظفون والطلاب على عطلة كاملة دون خصم من الأجر.

وتأتي هذه الإجازة ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى توحيد مواعيد العطلات الرسمية، بما يساعد المواطنين على تنظيم أعمالهم والتزاماتهم الشخصية بشكل أفضل.

ومن المرجح أن يتم ترحيل الاحتفال بـ إجازة عيد الميلاد المجيد إلى يوم الخميس المقبل، وفقا لجدول ترحيلات الحكومة للإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع.

قانون العمل ينظم الحصول على الاجازات الرسمية

أتاح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، للعاملين والموظفين في في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، الحصول على إجازات رسمية مدفوعة بأجر في العطلات الرسمية المختلفة.

وبموجب القانون، يستطيع جميع العمال والموظفين الحصول على إجازة بأجر في المناسبات الرسمية في الدولة، إلا أن هناك بعض الفئات محرومة من الحصول على تلك الإجازات لما لدورها من أهمية كبيرة في المجتمع لا يمكن الاستغناء عنها كالأطباء ورجال الحماية المدنية وغيرها من المهن والظائف الحيوية.

وحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الحالات التي لا يحصل فيها الموظف على إجازته الرسمية، حيث يتم استدعاؤه للعمل حتى وإن كانت أيام إجازات رسمية كإجازات الأعياد وغيرها.

ومنحت لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في أيام الإجازات إذا اقتضت أو تتطلب ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مِثلي هذا الأجر «أجور مضاعفة».

الفئات المستفيدة من الإجازة

تشمل إجازة عيد الميلاد المجيد 2026 الفئات التالية:

ـ موظفو الجهاز الإداري للدولة.

ـ العاملون في الهيئات والمؤسسات العامة.

ـ العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ـ موظفو القطاع الخاص، وفقًا لما ينص عليه قانون العمل.

الفئات الممنوعة من إجازة عيد الميلاد المجيد

تمثل بعض المهن أهمية مجتمعية كبيرة، حيث لا يمكن للعاملين بها أخذ إجازة رسمية في الأعياد والمناسبات إذا استدعت الحاجة ذلك، ويتم تعويضهم بأجر مضاعف وفقا للقانون، وجاءت هذه الفئات كالتالي:

ـ الأطباء والممرضون بالمستشفيات.

ـ رجال الشرطة.

ـ الصحفيون.

ـ عمال المخابز.

ـ عمال محطات الوقود.

ـ رجال الإسعاف.

ـ خدمات النقل والسائقون.

ـ رجال الحماية المدنية.

ـ خدمات المياه والصرف.

ـ خدمات الكهرباء.

