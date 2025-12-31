قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة
تباين سعر الدولار في مصر بختام التعاملات
خطوات الحصول على معاش استثنائي 2026
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
حالة الطقس في رأس السنة الليلة.. ماذا قالت الأرصاد؟
اتسرقت إقامته.. طارق السيد يروي أصعب موقف واجه زيزو في البرتغال
إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول
السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بسرقة أسورة المتحف المصري
بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا
4 ركعات في بداية العام الجديد.. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا
طارق السيد يكشف الساعات الأخيرة قبل انتقال زيزو لـ الأهلي
أحمد حسن يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع طارق مصطفى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

بشرى سارة.. صرف منحة بمناسبة عيد الميلاد لهذه الفئات

بشرى سارة.. صرف منحة بمناسبة عيد الميلاد لهذه الفئات| تفاصيل
بشرى سارة.. صرف منحة بمناسبة عيد الميلاد لهذه الفئات| تفاصيل
ولاء خنيزي

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة لجميع المستحقين، معربًا عن أمله أن تُسهم هذه المبادرة في التخفيف عنهم ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد الوزير في تصريحاته لبرنامج «بحب الإذاعة» على إذاعة نغم إف إم أن دعم هذه الفئة هو حق أصيل للوزارة، مشيرًا إلى حرص الدولة على أداء واجبها تجاه العمالة غير المنتظمة، حتى لو كان الدعم بسيطًا.

قانون العمل الجديد: خطوة نحو تنظيم سوق العمل

وأشار جبران إلى أن إصدار قانون العمل الجديد يمثل أحد أبرز إنجازات عام 2025، واصفًا إياه بأنه "الدستور الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل". 

وأوضح أن القانون الجديد جاء ليحل محل القانون القديم الصادر عام 2003، الذي لم يعد يلبي متطلبات سوق العمل الحديث وظهور وظائف مستحدثة.

مبادرة "سفراء العمل" وتمكين الشباب

ووجه الوزير حديثه نحو مبادرة "سفراء العمل"، التي تهدف إلى تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم في العمل العام، موضحًا أن عدد المتقدمين تجاوز الألف شاب وفتاة، وتم اختيار خمسين منهم كدفعة أولى من مختلف المحافظات للمشاركة في برنامج تدريبي استمر ثلاثة أيام.

وتضمن البرنامج تدريبات في الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى توعوي، وقانون العمل، والسلامة والصحة المهنية، مع التركيز على غرس مفاهيم السلامة منذ الصغر لضمان حماية العامل وزيادة الإنتاجية، ونشر ثقافة بيئة العمل الآمنة في جميع القطاعات.

الاستثمار في الشباب والقوة البشرية لمصر

ولفت جبران إلى أن مصر تضم نحو 21.6 مليون شاب يمثلون قوة بشرية كبيرة، مؤكّدًا أهمية الاستثمار في هذه الطاقات لتدعيم التنمية الوطنية.

كما تناول العلاقات العمالية مع إيطاليا، مشيرًا إلى الاهتمام بالعمالة المصرية هناك، بعد تقديم الوزارة ملفًا متكاملاً حول سوق العمل المصري، واستجابة وزيرة العمل الإيطالية لدعوة زيارة القاهرة معبّرة عن إعجابها بتطورات سوق العمل في مصر. وأكد الوزير على جهود الوزارة لحماية حقوق العمال المصريين في الخارج وضمان شعورهم بالدعم القانوني الكامل.

ملف الأجور واستقرار سوق العمل

وحول الأجور، قال جبران إن تحديدها يتم عبر المجلس القومي للأجور، مؤكدًا أهمية متابعة هذا الملف في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وكثرة التساؤلات حوله.

واختتم الوزير تصريحاته بتمنياته أن يكون العام الجديد 2026 عامًا مليئًا بالاستقرار والنمو في سوق العمل المصري، مع استمرار دعم العمالة غير المنتظمة وتمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في التنمية.

عيد الميلاد منحة صرف منحة منحة عيد الميلاد العمالة غير المنتظمة

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

الزمالك

إعلامي: لاعبو الزمالك مُنقسمون بشأن التمرد بعد مواجهة الاتحاد

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

صورة تعبيرية

احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة التحرش إذا كان الجاني يحمل سلاحا

ذوي الإعاقة

إعفاء ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية على المواد التعليمية طبقا للقانون

اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية

المؤتمر: الدبلوماسية المصرية في 2025 نموذج متوازن للسلام والاستقرار الإقليمي والدولي

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

محافظ الشرقية يقود حملة للاطمئنان على عدم عودة الإشغالات لشوارع الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بابا نويل| شخصية حقيقية أم أسطورة؟.. القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية.. ماذا ترمز ولماذا توضع أعلى الشجرة؟

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد