أصل الحكاية

7 أخطاء خفية في مطبخك ترفع الكوليسترول دون أن تشعر
ولاء خنيزي

يعتقد كثيرون أن ارتفاع الكوليسترول يرتبط فقط بالوجبات السريعة أو الطعام خارج المنزل، لكن تقارير صحية حديثة تكشف أن المطبخ المنزلي قد يكون سببًا خفيًا لهذه المشكلة. فالعادات اليومية في الطهي، مهما بدت بسيطة، قد تؤثر بشكل مباشر على مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، الذي يُعد عاملًا رئيسيًا في الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

ورغم أن الكوليسترول عنصر ضروري لبناء الخلايا وإنتاج الهرمونات، فإن ارتفاع مستوياته، خاصة النوع الضار، يؤدي إلى تراكم الدهون داخل الشرايين. ووفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يسهم ارتفاع الكوليسترول في نحو 4.4 مليون حالة وفاة سنويًا حول العالم. وبينما تلعب الوراثة ونمط الحياة دورًا مهمًا، فإن ما يحدث داخل مطبخك قد يكون أكثر تأثيرًا مما تتصور. فكمية الزيت المستخدمة، وتكرار القلي، أو إهمال الألياف، كلها تفاصيل يومية قد ترفع الكوليسترول تدريجيًا دون أن تشعر، بحسب تقرير نشره موقع «هيلثي شوتس»، الذي سلط الضوء على أخطاء شائعة يمكن اكتشافها وتصحيحها بسهولة.

1- الإفراط في استخدام الزيت أو الزبدة


الاستهانة بكمية الزيت من أكثر الأخطاء شيوعًا. ورغم فوائد بعض الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون، فإن الإفراط في استخدامها يرفع السعرات الحرارية وقد يؤدي بمرور الوقت إلى زيادة الكوليسترول الضار، خاصة مع الاعتماد على الزبدة أو السمن الغنيين بالدهون المشبعة.

2- القلي المتكرر للأطعمة


الأطعمة المقلية من أبرز أسباب ارتفاع الكوليسترول، إذ تحتوي على دهون متحولة تضر بصحة القلب، لا سيما عند إعادة استخدام الزيت أكثر من مرة. ويُعد الشوي أو الخبز بدائل أكثر أمانًا.

3- إهمال الأطعمة الغنية بالألياف


تلعب الألياف دورًا أساسيًا في تقليل امتصاص الكوليسترول الضار في الدم. تجاهل مصادرها مثل الشوفان، والبقوليات، والفواكه، والخضروات، يحرم الجسم من وسيلة طبيعية لحماية القلب.

4- الإفراط في الملح والسكر


زيادة الملح ترتبط بارتفاع ضغط الدم، بينما يؤدي الإفراط في السكر إلى رفع الدهون الثلاثية، وكلاهما يزيد من مخاطر أمراض القلب، خاصة مع وجود سكريات وأملاح خفية في الأطعمة الجاهزة.

5- تخزين بقايا الطعام في أوعية دهنية


تخزين الطعام في أوعية زيتية أو إعادة تسخينه بعد تبريده قد يزيد من استهلاك الدهون المؤكسدة الضارة بالشرايين، خصوصًا عند إعادة استخدام الزيت.

6- تجاهل التحكم في كميات الطعام


حتى الأطعمة الصحية قد تتحول إلى عبء عند الإفراط في تناولها، إذ تؤدي الحصص الكبيرة إلى زيادة السعرات الحرارية ورفع الدهون الثلاثية.

7- الاعتماد على الصلصات والتتبيلات المصنعة


الصلصات الجاهزة غالبًا ما تكون مليئة بالدهون غير الصحية والصوديوم والسكريات، ما يسهم في رفع الكوليسترول مع الوقت.

