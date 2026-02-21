أحمد دويدار بعد فوز الأبيض على حرس الحدود: الزمالك بيعدل المزاج

حقق نادي الزمالك فوزا مثيرا على حساب نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت بينهما أمس الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "سبحان الله الزمالك بيعدل المزاج مبروووك لجمهور الزمالك العظيم فوز مهم جدا حضر الجمهور في الاستاد وصلت الطاقة الايجابية للاعبين وللجهاز الفني شكرا ليكم جميعا استمروا يا ابطال "

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يأتي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما جمع 34 نقطة من 16 مباراة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة من 17 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك أمام زد

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام زد في الجولة الـ 18 من عمر بطولة الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف في مباراة مرتقبة بين الطرفين.