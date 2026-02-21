مواعيد مباريات اليوم السبت 21 – 2 – 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 21 فبراير 2026، يومًا كرويًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف البطولات الأوروبية والعربية، حيث تتجه الأنظار إلى قمة الدوري السعودي بين الهلال والاتحاد، إلى جانب مواجهة مرتقبة في الدوري الإنجليزي تجمع مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

كأس مصر

ضمن منافسات كأس مصر، يلتقي فريق الاتصالات مع إنبي في تمام الساعة 9:30 مساءً، على أن تُنقل المباراة عبر قناة ON Sport 1، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لمواصلة المشوار في البطولة المحلية.

الدوري الإنجليزي الممتاز

يشهد البريميرليج عدة مباريات قوية، حيث يواجه أستون فيلا نظيره ليدز يونايتد في الخامسة مساءً عبر beIN Sports HD 2.

كما يلتقي تشيلسي مع بيرنلي، ويصطدم وست هام يونايتد بـبورنموث عند 7:30 مساءً عبر beIN Sports HD 4.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل في العاشرة مساءً على beIN Sports HD 1.

الدوري الإسباني

في الليجا، يلتقي ريال سوسيداد مع ريال أوفييدو عصرًا، بينما يستضيف ريال بيتيس فريق رايو فاليكانو.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على أوساسونا، فيما يواجه أتلتيكو مدريد نظيره إسبانيول في ختام مباريات اليوم.

الدوري السعودي

تقام ثلاث مواجهات في توقيت واحد (9 مساءً)، أبرزها ديربي الهلال والاتحاد عبر قناة 1 Thmanyah، إلى جانب لقاء النصر أمام الحزم، ومباراة الخليج ضد نيوم.

الدوري الإيطالي

يلتقي يوفنتوس مع كومو عصرًا، ثم مواجهة ليتشي وإنتر ميلان، وأخيرًا كالياري أمام لاتسيو.

الدوري الفرنسي

يلعب لانس ضد موناكو، ويواجه باريس سان جيرمان فريق ميتز، بينما يصطدم تولوز بباريس في مواجهة قوية.

الدوري الألماني

تشهد البوندسليجا قمة بين بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت، إلى جانب لقاء لايبزيج وبوروسيا دورتموند، ومباريات أخرى قوية ضمن الجولة