تطورات الحالة الصحية لطفل باسوس المصاب بطلق خرطوش في القليوبية
ترامب يوقع أمرا بفرض 10%رسوم جمركية لمدة 150يوما تسري من 24 فبراير
متكترش معايا.. تعليق ناري من عمرو الدردير بعد فوز الزمالك على حرس الحدود
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا
طقس السبت في السعودية.. رياح نشطة وأتربة تضرب هذه المناطق اليوم
الصراع على اللقب رباعي .. إعلامي يشيد بأداء الزمالك أمام حرس الحدود
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله
النقل: السلوكيات السلبية لركاب المترو وقطارLRT تعرض حياة الأخرين للخطر
هل الصيام صحيح لمن ينام أغلب نهار رمضان؟.. اعرف رأي الشرع
سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود
مواعيد مباريات اليوم السبت 21 – 2 – 2026 والقنوات الناقلة
ميتا تخطط لإطلاق أول ساعة ذكية بميزات صحية وذكاء اصطناعي
رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 21 – 2 – 2026 والقنوات الناقلة

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 21 فبراير 2026، يومًا كرويًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف البطولات الأوروبية والعربية، حيث تتجه الأنظار إلى قمة الدوري السعودي بين الهلال والاتحاد، إلى جانب مواجهة مرتقبة في الدوري الإنجليزي تجمع مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

كأس مصر

ضمن منافسات كأس مصر، يلتقي فريق الاتصالات مع إنبي في تمام الساعة 9:30 مساءً، على أن تُنقل المباراة عبر قناة ON Sport 1، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لمواصلة المشوار في البطولة المحلية.

الدوري الإنجليزي الممتاز

يشهد البريميرليج عدة مباريات قوية، حيث يواجه أستون فيلا نظيره ليدز يونايتد في الخامسة مساءً عبر beIN Sports HD 2.
كما يلتقي تشيلسي مع بيرنلي، ويصطدم وست هام يونايتد بـبورنموث عند 7:30 مساءً عبر beIN Sports HD 4.
وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل في العاشرة مساءً على beIN Sports HD 1.

الدوري الإسباني

في الليجا، يلتقي ريال سوسيداد مع ريال أوفييدو عصرًا، بينما يستضيف ريال بيتيس فريق رايو فاليكانو.
ويحل ريال مدريد ضيفًا على أوساسونا، فيما يواجه أتلتيكو مدريد نظيره إسبانيول في ختام مباريات اليوم.

الدوري السعودي

تقام ثلاث مواجهات في توقيت واحد (9 مساءً)، أبرزها ديربي الهلال والاتحاد عبر قناة 1 Thmanyah، إلى جانب لقاء النصر أمام الحزم، ومباراة الخليج ضد نيوم.

الدوري الإيطالي

يلتقي يوفنتوس مع كومو عصرًا، ثم مواجهة ليتشي وإنتر ميلان، وأخيرًا كالياري أمام لاتسيو.

الدوري الفرنسي

يلعب لانس ضد موناكو، ويواجه باريس سان جيرمان فريق ميتز، بينما يصطدم تولوز بباريس في مواجهة قوية.

الدوري الألماني

تشهد البوندسليجا قمة بين بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت، إلى جانب لقاء لايبزيج وبوروسيا دورتموند، ومباريات أخرى قوية ضمن الجولة 

الدورى الاسبانى اخبار الرياضة الدورى الانجليزى كأس مصر

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

محمود الخطيب

غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

نوران ماجد

نوران ماجد في مواجهة يوسف إبراهيم بأحداث مسلسل أولاد الراعي

الفنان عصام عمر و الفنان عمر شريف

تصاعد الأحداث في الحلقة الثالثة من عين سحرية .. شجار عنيف بين عصام عمر وعمر شريف

عمرو سعد

مسلسل إفراج يستمر في صدارة التريند بعد عرض الحلقتين 2و3

بالصور

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

الإغماء الأبرز..7علامات للجفاف في رمضان توجب كسر الصيام وشرب السوائل

علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

