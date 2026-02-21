ميتا تخطط لإطلاق أول ساعة ذكية بميزات صحية وذكاء اصطناعي

كشفت صحيفة The Information، نقلًا عنها موقع The Verge، أن شركة ميتا تخطط لإطلاق ساعة ذكية جديدة مزودة بقدرات تتبع صحي وميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري 2026.

وأوضحت التقارير أن هذه الخطوة تمثل عودة لمشروع الساعة الذكية بعد أن أوقفت ميتا في عام 2022 خططها السابقة بسبب تحديات تقنية واعتبارات تتعلق بتخفيض التكاليف داخل الشركة.

وأشارت المعلومات إلى أن الساعة الجديدة تحمل الاسم الرمزي Malibu 2 داخل ميتا، ومن المنتظر أن تصل إلى الأسواق قبل إطلاق نظارة واقع مختلط جديدة تحمل الاسم الرمزي Phoenix، والتي تأجلت خطط طرحها حتى عام 2027 ضمن إعادة تنظيم لخارطة منتجات الواقع المعزز والواقع المختلط لدى الشركة.​

ساعة ميتا الذكية تنافس أبل وشركات الأجهزة القابلة للارتداء

أوضحت The Verge أن الساعة الذكية الجديدة من ميتا ستدخل في منافسة مباشرة مع عدد من اللاعبين الكبار في سوق الساعات والأجهزة القابلة للارتداء، وفي مقدمتهم أبل وسامسونج وجوجل وشركات متخصصة في التتبع الرياضي مثل Garmin وFitbit.

وذكرت المنصة أن تقارير سابقة تشير إلى أن أبل تعمل بدورها على تطوير نظارة أو نظارة ذكية معتمدة على الذكاء الاصطناعي قد تُطرح في العام المقبل، ما يضع الشركتين في مسار تنافسي متقارب بين النظارات الذكية والساعات والأجهزة القابلة للارتداء.

وأكدت أن ميتا تعول على الجمع بين تتبع الصحة واللياقة والذكاء الاصطناعي في الساعة الجديدة، مع الاستفادة من منصة Meta Ray‑Ban Display للنظارات الذكية، والتي قالت الشركة سابقًا إنها شهدت طلبًا مرتفعًا إلى درجة دفعت ميتا إلى إيقاف التوسع الدولي مؤقتًا بسبب محدودية المخزون.​

ارتباط الساعة الذكية بنظارات Ray‑Ban وإلغاء السوار العصبي

أشارت The Verge إلى أن ميتا قد تستغل الساعة الجديدة كبديل محتمل للسوار العصبي المستخدم حاليًا مع نظارات Meta Ray‑Ban Display للتحكم بالإيماءات، وهو سوار يعتمد على قراءة إشارات عصبية من المعصم لتنفيذ أوامر معينة.

وذكرت التقارير أن الساعة الذكية قد تحل محل هذا السوار عبر دمج قدرات التحكم والحساسات في جهاز واحد يرتدى في المعصم، إلى جانب وظائف الساعة التقليدية وتتبع النشاط الصحي. وأوضحت أن هذه الخطوة، إذا تمت بالشكل الذي تتحدث عنه التسريبات، قد تسهّل على المستخدمين تبني منظومة ميتا للأجهزة القابلة للارتداء من خلال تقليل عدد الأجهزة المطلوبة للعمل معًا في تجربة الواقع المعزز والخدمات الذكية التي تطورها الشركة.