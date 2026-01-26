لسبب غير متوقع | منصات تيك توك وميتا ويوتيوب تنتظر المحاكمة .. ما القصة ؟

من المقرر أن تواجه منصات TikTok وMeta Platforms وYouTube المحاكمة في كاليفورنيا هذا الأسبوع وبسبب مزاعم بأن منصاتها تساهم في إدمان الشباب والإضرار بصحتهم العقلية.

منصات التواصل الاجتماعي

الاكتئاب والأفكار الانتحارية

تتمحور القضية، التي تنظر فيها محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا، حول شابة من كاليفورنيا تبلغ من العمر 19 عامًا، يُشار إليها في ملفات المحكمة بالأحرف الأولى KGM، والتي تدّعي أنها أدمنت منصات الشركات وهي لا تزال قاصرًا. وتزعم أن الميزات المصممة لجذب الانتباه والحفاظ عليه ساهمت في إصابتها بالاكتئاب والأفكار الانتحارية، وتسعى إلى تحميل الشركات المسؤولية القانونية عن الضرر المزعوم، وما إذا كان استخدامها للمنصات عاملاً جوهرياً في حالتها مقارنة بالتأثيرات الأخرى.

مشاكل الصحة النفسية للمراهقين

من المتوقع أن يدلي مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بشهادته. وقبل بدء المحاكمة، صرّحت الشركة بأنها ستدفع بأن تطبيقاتها لم تكن سببًا في مشاكل الصحة النفسية للمراهقين وذكرت أن يوتيوب ستدفع بأن خدماتها تختلف جوهريًا عن منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وتيك توك، وأنه لا ينبغي معاملتها على قدم المساواة أمام المحكمة.

وافقت شركة سناب، الشركة الأم لتطبيق سناب شات، والتي كانت أيضاً من بين المدعى عليهم، على تسوية الدعوى القضائية في 20 يناير، على الرغم من عدم الكشف عن بنود الاتفاق. وكان من المتوقع أن يمثل الرئيس التنفيذي لشركة سناب، إيفان شبيغل، كشاهد قبل التسوية.