بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد مباراة الترجي التونسي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لـ مطار القاهرة منذ قليل قادمة من تونس، بعد الانتهاء من مباراة الترجي التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تلقى فريق الأهلي خسارة بهدف دون رد أمام الترجي الرياضي التونسي، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على ملعب ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة، يتأجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي حتى مواجهة الإياب المرتقبة، التي ستقام يوم السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي يوم ٢١ مارس الجاري على استاد القاهرة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.