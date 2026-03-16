محمد فارس: هذه أسوأ نسخة من الأهلي منذ سنوات محليًا وأفريقيًا

علق الناقد الرياضي محمد فارس علي خسارة الأهلي في لقاء الترجي بدوري أبطال أفريقيا

وكتب فارس من خلال حسابه الشخصي اكس :" ‏مش هنضحك على نفسنا ٣ مباريات مش قادرين نسجل في دوري أبطال أفريقيا ‏أنت بدأت من غير مهاجم عشان أنت معندكش أصلا مهاجم مفيش في سكواد الأهلي كله مهاجم يقدر يشيل الفريق في ماتشات زي دي.

‏الترجي فريق عادي جدا ولسه مغير مدرب وبوميل ده إداري ماتشات بس انما كمان احنا في أسوأ نسخ الأهلي من سنين محلياً وأفريقيا.

تابع :" ‏مصطفى شوبير دكر ولاعب راجل وعنده شخصية النتيجة ظلمته هو بس بالنسبالي

‏اقسم بالله لو انا واثق في توروب واللعيبة دي وبمستوى الترجي كنت راهنت على التأهل من القاهرة . انما انا مش عارف هل هما بجد فاهمين عواقب الخروج هل هما حاسين بشكل الموسم عامل ازاي ! . هل هما عارفين ان دي الفرصة الأخيرة ! . يا رب عشان الجمهور والله مش اي حاجة تانية.



تلقى النادي الأهلي ضربة موجعة في مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما خسر خارج أرضه أمام الترجي التونسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

الخسارة لم تكن مجرد نتيجة سلبية للمارد الأحمر قبل لقاء الإياب المنتظر في القاهرة بل حملت في طياتها عدة مؤشرات فنية وإحصائية تثير القلق داخل أروقة القلعة الحمراء خاصة في ظل تراجع الفاعلية الهجومية وظهور بعض الثغرات الدفاعية التي لم تكن معتادة على الفريق في السنوات الأخيرة.