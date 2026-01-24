قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تيك توك بين ترامب والصين.. من يسيطر على الـ200 مليون مستخدم أمريكي؟

تيك توك
تيك توك
شيماء عبد المنعم

أعلنت منصة تيك توك، عن إبرام صفقة جديدة تسمح لها بالاستمرار في العمل داخل الولايات المتحدة، ومع تأمين مستقبل المنصة في البلاد، من المتوقع أن يواجه 200 مليون مستخدم أمريكي بعض التغييرات في تجربتهم على التطبيق.

ما هي صفقة تيك توك في الولايات المتحدة؟

تم إنشاء كيان منفصل يسيطر على تيك توك في الولايات المتحدة ويديره مجلس إدارة أغلب أعضائه أمريكيون، يتم دعم الكيان المسمي TikTok USDS Joint Venture LLC، في الغالب من مستثمرين أمريكيين، ويدار بواسطة مجلس مكون من سبعة أعضاء، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو زي تشو. 

فيما ستحتفظ الشركة الصينية المالكة بايت دانس بحصة تبلغ 19.9% في الشركة الأمريكية الجديدة، كما تم ترخيص خوارزمية التوصية بالمحتوى، التي تحدد الفيديوهات الظاهرة في صفحة "For You" للمستخدمين، لشركة التكنولوجيا الأمريكية أوراكل.
 

وكانت أوراكل، برئاسة الحليف السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاري إليسون، تشرف بالفعل على بيانات مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة ضمن ترتيب سابق عرف بـ"مشروع تكساس" لأسباب أمنية. 

ولكن الآن ستتمكن أوراكل من السيطرة على مزيد من التطبيق، بما في ذلك إعادة تدريب وتحديث الخوارزمية بناء على بيانات المستخدمين الأمريكيين.

وأكدت تيك توك أن كل من الخوارزمية وبيانات المستخدمين الأمريكيين ستكون محمية ضمن "بيئة أوراكل السحابية الآمنة في الولايات المتحدة".

تيك توك

استمرار التدقيق السياسي

رغم إتمام الصفقة، من المتوقع أن تظل تحت المراقبة السياسية، إذ أعرب بعض الديمقراطيين عن قلقهم من أن الروابط بين ترامب ومجموعة المستثمرين الجدد قد تؤثر على المحتوى المتاح للمستخدمين.


وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن: "لن يكون الأمريكيون أفضل حالا إذا انتهت صفقة تيك توك بوجود الشركة في أيدي حلفاء ترامب المدعومين بتمويل أجنبي".

في حين دعا السيناتور إد ماركي الكونجرس يوم الجمعة إلى التحقيق في الصفقة بسبب ما وصفه بـ"نقص الشفافية".

هل سيتم إطلاق تطبيق جديد؟

تيك توك والمستثمرون الجدد في الولايات المتحدة يسعون لتجنب أي اضطراب للمستخدمين، لذا من غير المرجح أن يطلب منهم تحميل تطبيق جديد.

وتعد الولايات المتحدة السوق الأكبر عالميا للمنصة، وفقا لتيك توك، ويبلغ عدد مستخدميها فيها حوالي 200 مليون، وتواجه تيك توك منافسة متزايدة من إنستجرام وميزة الفيديو القصير "ريلز"، التي عززتها شركة ميتا.

وحذر خبراء من أن تغييرات كبيرة أو فرض الانتقال إلى تطبيق جديد قد يفقد المستخدمين والمعلنين ثقتهم بالمنصة، وقالت جازمين إنبرغ، الرئيسة المشاركة لشركة Scalable المتخصصة في الاقتصاد الإبداعي: "وراء الكواليس، من المرجح أن تعمل تيك توك على طمأنة المعلنين بأن الأمور ستستمر كالمعتاد".

تحديث شروط الاستخدام في الولايات المتحدة

أصدرت تيك توك تحديثا لشروط الخدمة للمستخدمين الأمريكيين مع إغلاق الصفقة، وأصبح العقد الآن بين المستخدم والكيان الأمريكي الجديد TikTok USDS Joint Venture.

من أبرز التغييرات:

- حظر استخدام تيك توك للأطفال دون 13 عاما خارج تجربة "Under 13 Experience".

- تأكيد أن الكيان الأمريكي الجديد "لا يوافق على أي محتوى" على المنصة ولا يعكس آراءه.

- موافقة المستخدمين على قيود الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك احتمال توليد محتوى غير دقيق أو مضلل أو مخالف للقانون.

هل ستتأثر خوارزمية تيك توك للمستخدمين الأمريكيين؟

لم تحدد تيك توك بعد بالضبط كيف ستتغير تجربة المستخدم الأمريكي، لكن من المعروف أن الخوارزمية ستعاد تدريبها باستخدام بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، مما يثير قلق البعض حول تغير التوصيات الشخصية.

وقالت الدكتورة كوكيل جايدكا من جامعة سنغافورة الوطنية: "التغييرات ستكون طفيفة وتدريجية، مثل ضعف التخصيص الشخصي، ولكن الميزات الأساسية مثل الفيديوهات القصيرة والبث المباشر والثقافة المؤثرة ستظل كما هي".

تأثير الصفقة على المحتوى العالمي

قد تؤدي الترخيصات الجديدة للخوارزمية إلى قيود على الوصول إلى البيانات والتحديثات والتكامل مع النظام العالمي لتيك توك. 

ومع ذلك، تؤكد تيك توك أن الكيان الأمريكي سيتمكن من الحفاظ على تجربة عالمية للمستخدمين، مع استمرار إمكانية اكتشاف المبدعين الأمريكيين والحفاظ على الوصول العالمي للأعمال.

مستقبل التطبيقات الأخرى

تطبيقات CapCut وLemon8، المملوكة أيضا لشركة بابت دانس، كانت قد توقفت مؤقتا في الولايات المتحدة أثناء تهديد الحظر في يناير 2025، لكن الصفقة الجديدة تضمن استمرار عملهما مع ضمانات مشابهة لتلك المقدمة لتيك توك.

