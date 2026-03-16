10 تعليمات عاجلة للمدارس لضمان انتظام العملية التعليمية

تلقت المدارس تعليمات عاجلة من الإدارات التعليمية ، تمثلت فيما يلي :

التأكيد على انتظام الدراسة داخل الفصول والمتابعة المستمرة لمستوى الطلاب

الإهتمام بالطلاب الضعاف دراسيًا وتقديم الدعم اللازم لهم.

الحفاظ على الانضباط والنظافة العامة داخل المدرسة.

تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة التربوية المختلفة.

مراجعة دفاتر التحضير والالتزام بالخطة الزمنية للمناهج.

متابعة تفعيل سجل(٢٦) قرائية للطلاب المتأخرين.

الإهتمام بتواجد الإشراف فى الادوار

التأكيد على الإنتهاء من رصد التقييمات.

تفعيل جدول التقييمات على مدار الاسبوع وفى حالة غياب الطالب لا يحصل على درجة التقييم.

تفعيل الأنشطة الثقافية والرياضية لجعل المدرسة بيئه جاذبة للطلاب.

التأكيد على ضرورة حضور الطلاب فعليا في المدرسة.

وعلى جانب آخر ، اجتمع دكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم ، بمسؤولي التواصل بالمديريات ، وذلك عبر تطبيق Microsoft Teams

وقد أدار اللقاء الدكتور أكرم توني عضو المكتب الفني بالإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين، بحضور ومشاركة الدكتور محمود حجاج، وبمشاركة مسؤولي التواصل والدعم بكافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وتناول اللقاء عددًا من المحاور المهمة المتعلقة بمنظومة الشكاوي الخاصة بالإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين وما شهدته من تحديثات، إلى جانب مناقشة آليات التعامل مع المنظومة والتحديات التي قد تواجه مسؤولي التواصل بالمديريات في هذا الإطار.

واستهدف اللقاء صقل قدرات مسؤولي التواصل بالمديريات في التعامل مع منظومة الشكاوى بكفاءة وفاعلية، حيث استعرض الدكتور أكرم توني الآليات والطرق المثلى للتعامل مع الشكاوى والرد عليها، وآلية إعداد التقرير الشهري، مع عرض إحصائية للمشكلات الواردة إلى المديريات التعليمية وسبل التعامل معها.

وفي ختام اللقاء، أجاب الدكتور محمود حجاج والدكتور أكرم توني عن تساؤلات السادة مديري التواصل والدعم بالمديريات التعليمية، حيث تم الاستماع إلى استفساراتهم ومناقشة عدد من الملاحظات والتحديات المطروحة، بما يسهم في تطوير آليات العمل وتعزيز فاعلية منظومة الشكاوى.

وقد جاء اللقاء في أجواء رمضانية مميزة، استمرت لأكثر من ساعتين من الحوار المثمر وتبادل الخبرات بين الإدارة العامة ومسؤولي التواصل بالمديريات، بما يعكس حرص وزارة التربية والتعليم على دعم منظومة التواصل وتعزيز كفاءة العمل لخدمة المعلمين على مستوى الجمهورية.